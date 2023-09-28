債券基金 愈跌愈買趨勢起

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近期美國10年期公債殖利率續創高，長債價格下跌卻吸引更多資金，台灣掛牌88檔債券ETF中，上周已發行受益權單位數增加最多的前十檔，超過半數是美國長天期公ETF，單位數增數都逾1.8萬張，甚至有新基金受益權單位數逼近追募門檻，可能引發新一波債券ETF追募潮。

投信業者表示，包括法人在內，誤判年底將可迎來美國降息而較早買進長天美債ETF，近期公債殖利率持續創高，確實讓人感到失望，但因升息進入尾聲仍有共識，若能抱持到降息循環結束，一定可獲得殖利率回落帶的收益率，因此不少投資人選擇進場加碼攤平，加上尚未進場的投資人則眼見風險有限，希望把握債券價格下跌的機會，因此受益人數近期持續增加，「愈跌愈買」趨勢已經成形。

根據統計，上周已發行受權單位數增加最多的前十檔債券ETF基金中，有超過半數是美國長天期公債ETF，其中，單周增加超過5萬張的包括統一美債20年、元大美債20年、國泰20年美債、中信高評級公司債等四檔，位居第一的統一美債20年ETF已發行受益權單位數單周增加8.55萬張，來到99.69萬張，周增幅高達9.38％。這檔基金掛牌至今一個多月，已發行受益權單位數就逼近追募門檻，是否隨債券ETF基金買氣持續而追募，受到市場關注。

投信法人認為，即便年底前聯準會再升息1碼（0.25個百分點），也很有可能是這次升息循環的最後階段，對於還沒進場佈局債市的投資人來說，確實會想要把握每次下跌的機會，畢竟按照歷史經驗，長天期美債殖利率通常會在聯準會升息尾聲觸頂回落，此前買進金持有至降息循環結秉，有機會獲得殖利率資本利得空間。