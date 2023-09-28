金價明年上看2,000美元

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法人對未來四季金價中位數預估

市場消化美國聯準會（Fed）偏鷹派立場，黃金價格雖有彈升，但上周周線仍收黑，法人認為，儘管聯準會及各國銀行升息接近尾聲，仍難將核心通膨率降至2％加上全球政經變數多，有利黃金表現，中長期金價再站上2,000美元以上的機率高。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德（Steve Land）表示，由於強勁的經濟支撐股市表現，今年大部分時間，黃金的投資需求一直滯後，而黃金目前的強勢就在於投資者興趣不旺，因此投資者需求的小幅變化便能顯著推高金價。

新加坡大華黃金及綜合基金產品經理人何彥樟指出，黃金作為天然的避險資產，往往會因市場的避險情緒出現漲幅。儘管去年與今年全球央行都有買進一定規模的黃金，但預期Fed將會把利率保持在高點更長一段時間，這會帶動美元、美債殖利率上升，並加劇黃金和整個大宗商品市場的壓力。

元大S&P黃金ETF研究團隊強調，根據CME FedWatch Tool，市場仍以7月為最後一次升息的預期為主，至於11月升息機率達40％，目前情況是就業市場穩健、經濟數據持穩，因此，再升息也是聯準會選項之一，市場預期與官方看法的落差恐將導致市場波動。

點陣圖顯示聯準會官員仍認為明後年將為降息循環，統計自2001年至2020年的降息循環，啟動降息後六個月，標普高盛黃金ER指數平均上漲15.17％。不過，在經濟數據持續保持穩健，市場對於啟動降息時間的預期逐漸向後調整，由今年第四季遞延至明年3或5月，降息時間延後恐將使金價盤整期拉長。

法人調查未來四季金價中位數價格，卻是持續向上提升中，依照法人調查，第三季至明年第二季每盎司的中位數價格分別是1,950美元、1,966美元、1,992美元及2,038美元。短期來看因美元相對保持強勢，何彥樟建議，可透過黃金基金布局，以波段操作的方式，掌握黃金與金礦股短線的機會。