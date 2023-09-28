美升息近尾聲 REITs升勢起

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REITs股利率稱霸各產業

美國REITs今年獲利成長率預估上修至4.4％，成長動能佳，其中住宅、醫療、工業、資料中心持續上修獲利，商辦、零售、旅館也加入上修行列。投信法人指出，美國REITs仍呈現淨值折價11％相對便宜價位，隨聯準會升息進入尾聲，預計REITs將逐月走揚，建議分批布局，掌握未來一年多頭行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，長照醫療是REITs的另一亮點，受惠美國老年化趨勢開始加速，加上供給下降導致庫存持續下降，養老社區入住率第二季上升至85％，季增0.5％，年增2％，但新開工量下降6成，庫存下降至4.9％，整體仍處於供不應求狀況，帶動租金第二季持續上升至5.7％，創金融海嘯來新高，需求旺盛，大型公司持續推升租金，轉移人力成本上升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，觀察醫療保健REITs龍頭企業，都展現了強勁的展望，由於長照醫療保健不動產主要分布在高齡住房、專業護理及急症後護理等不動產領域，其整體住房運營在第二季顯現強勁的利潤，主要反映租金明顯的增長，其中更有企業再度上調全年財測指引。整體高齡住房來看，當前租金的增長彌補通膨的負面影響，由於老年人住房需求持續強勁，預計租金增長可維持。預估今年相關REITs利潤率將攀升至超過疫情前水準。

大華資產管理亞太股票投資分析部副總劉蘇芳強調，觀察2010年以來，美國10年期公債與星REITs的走勢，明顯發現在多數情況下，兩者有明顯的負相關。隨著美國聯準會的利率即將見頂，星REITs接下來一年可望進入爆發性成長，後市可期。

目前正是REITs這類多元資產發揮優勢的時機，從長期表現來看，REITs與股債相關性低的特性，仍值得投資人在此時進場，作為資產配置的一部分。