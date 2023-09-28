基富通推App 買基金免手續費

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國內最大基金交易平台－基富通正式推出App，基富通董事長林丙輝表示，只要透過App下單通通免手續費，此舉也正式宣告買基金0手續費時代來臨。

除基富通外，各基金平台也不定期常推出各種基金手續費優惠活動，投資人在基金平台買基金大多都不用繳手續率。中租基金平台表示，從今年以來，該基金平台已超過9成的投資人都是屬零手續費；鉅亨買基金則指出，該基金平台9成9的投資人都是零手續費率。由於中租基金平台正在舉行21周年慶，至10月31日止，全站基金申購同樣零手續費。

基富通開台已滿七周年，在積極推動普惠金融政策下，根據基富通統計，該基金平台受益人數已接近25萬人，基金存量也快速成長到1,100億元以上，穩居平台業者之冠。此外，為回饋國人支持與提供更優質的理財服務，基富通26日更宣布，只要下載基富通App，並透過該App下單買共同基金，通通不用付手續費。

基富通董事長林丙輝強調，基富通與其他基金銷售機構雖然都是營利組織，但最大不同處是採取「社會企業」的精神與方式運作。由於基富通近年已開始獲利，所以在獲利穩健後，基富通將投入更多資源，持續推廣理財教育與退休準備觀念，並進行公益捐贈，把成果回饋給國人，發揮基富通的企業價值。

基富通總經理王浩宇表示，平台成立以來一直秉持落實普惠金融的初衷，提供國人選擇多元、交易安全、費用低廉與友善便利的基金理財服務。目前平台受益人數已接近25萬人，並預期今年底前將順利跨越25萬人。今年30歲以下新開戶人數明顯提升，在去年底之前20歲以下占比只有3％，21～30歲占比只有14％，如今已上升至12％、22％，尤其21～30歲年齡層和41～50歲年齡層占比23％為各年齡層占比最多。

今年來基富通平台基金存量達1,100億元以上成長27％，增幅超越整體市場的13.6％，境內基金（不含ETF）占比在突破4成後進一步墊高，顯示該基金平台深耕境內基金市場有成。投資人目前只有透過基富通新推出的APP申購基金才免手續費，若透過基富通官網申購共同基金，仍依照各方案手續費率規定。