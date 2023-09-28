中華開發文教基金會 挺弱勢學童

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中華開發文教基金會推動「薪傳100×課輔100」計畫，每年獎助100位優秀的清寒大學生擔任課輔志工，在全台各地陪伴經濟弱勢國中、小學童，發揮大手牽小手正面力量。透過這項善的循環，17年來已經幫助超過1,700位弱勢學童，基金會日前舉辦課輔說明會，今年甫獲獎助的100位大學生齊聚線上，共同承諾將以愛心、耐心與包容，完成100小時的課輔任務，為弱勢學童成就美好未來。

「薪傳100×課輔100」計畫是由中華開發文教基金會董事長辜仲大力支持而設立的獎學金，這項計畫獎助大學生投注自己的心力、時間，陪伴弱勢學童成長，志工們因為與接受輔導的學童有相似背景，理解弱勢學童的需求，更能提供適時協助，形成善的循環。這項獎學金推行17年來，總計已投入超過新台幣8,400多萬元，幫助超過1,700位弱勢學童及其家庭。

就讀中正大學研究所的羅同學因為課輔優異表現，連續五年獲得薪傳獎學金。羅同學有次遇到一位曾經接受課輔的學童，小妹妹迫不及待告訴她：「姐姐，以前妳叮嚀我要專心上課，下課後要乖乖寫作業，我現在都有做到了。」短短的一句話，讓羅同學有滿滿的感動與成就感。羅同學說，透過與孩子的相處，讓自己同理他人、學習換位思考，發現原來課輔不只是課輔，更是生命之間的正向影響。

今年首次獲得薪傳獎學金的台北大學戴同學，則是非常期待擔任課輔志工：「回想成長過程中，因為他人的幫助和鼓勵，讓自己擁有面對未來的勇氣，現在自己有能力了，也想成為給予他人力量的人。」

中華開發文教基金會董事長辜仲長期秉持「教育是最好的投資」理念，17年來透過「薪傳100×課輔100」計畫，薪傳志工不僅幫助弱勢學童提升學習信心，讓他們看見生命中更多的選擇與可能，薪傳志工也獲得回饋社會的機會。基金會將持續關注弱勢教育，歡迎有志從事課輔服務的大學生一起加入，擴大善的循環，攜手傳遞愛與溫暖。