建德工業持續獲利 營運有支撐

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2023年第三季機械業旺季不旺，在大環境普遍不佳下，全球精密磨床龍頭－建德工業（6606）上半年仍有每股盈餘0.45元的獲利水準，7至8月亦維持獲利，反映建德厚實體質與絕佳經營實力。建德董座李金旆說，以目前的接單呈現逐漸升溫的態勢來看，預期建德第四季的營運水準應該不會比前三季差，亦顯示機械業正逐漸脫離谷底，由此他也樂觀看待2024年台灣機械業整體發展。

建德集團過去10年來，在李金旆董事長帶領下，獲利能力提升（毛利率約40％）、持續10年配發現金股利、財務結構相當健全、員工年輕化，整體經營體質大幅精進，也讓建德的營運在不景氣中仍有不錯的支撐。

李金旆董事長表示，2023年至今，機械業剛好在景氣循環的低點，第三季傳統旺季卻「旺季不旺」，訂單雖不如預期，但在集團經營團隊及員工的齊心努力下，集團不論在台灣及海外營業據點（美國、中國大陸、越南）均有獲利。

李金旆說，受惠美國製造概念，美國、墨西哥、加拿大等市場工具機需求激增，建德布局近40餘年的美國分公司，剛好搭上順風車，去（111）年及今年營收及獲利大爆發。他說，台灣斗六工廠這2年積極提升自製率，成立加工部門，增加加工能量，並開始接受外部大型工件的加工訂單，另方面也潛心發展5U機聯網的開發計畫，使得獲利能力有顯著的進步，至於建德在中國的2個製造及營銷基地，包括杭州廠（浙江榮德）、南通廠（江蘇建德），也都有不錯的表現，其中杭州廠深耕中國市場，除了高自製率拉高毛利率，成功完成「人才本土化」及「年輕化」目標，也讓建德站穩中國市場，去年新投產的南通廠，今年也開始獲利，產能逐漸開出。

李金旆表示，建德已站穩全球工具機市場，為了集團長遠發展，未來將朝向多角化發展，只要對集團發展是正向的，建德都不排斥投入，未來「建德不只是磨床」，並充滿想像空間，指日可待。