高雄民生醫院Hi藥師 守護高齡者

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2023世界藥師節（World Pharmacists Day）的主題是「藥師健全健康照護體系」（Pharmacy strengthening health systems），為了響應這一主題，高雄市立民生醫院的藥師們落實「Hi藥師正守護著高齡者～確保長者用藥安全，守護健康實現樂活」口號，積極向世界展現台灣藥師的價值。

高雄市立民生醫院致力於成為一家以高齡長照為特色的公立醫院，醫院標誌以「爺爺奶奶」的圖示為特色，強調了對長者服務的承諾。這個標誌將長者放在手心，象徵著對前來就醫的長者深切的關愛和呵護。整體標誌選用了粉色調，象徵我們提供溫暖和友善的醫療服務，自許成為社區中最溫暖、專業、親切和友善的醫院。

分析112年民生醫院來院就診的民眾年齡層分布，顯示65歲以上的長者占全院比例高達47％（其中女性占57％，男性占43％），長者常見的用藥問題包括多重疾病多科就診，導致藥物使用變得複雜，容易產生重複用藥、服藥錯誤、藥物交互作用以及副作用風險等問題。此外，由於年長者可能存在視力、聽力、記憶力和理解力較差的情況，這可能導致藥品管理不當、服藥錯誤以及剩餘藥物的問題，因此藥師的參與對於解決這些藥物相關問題，提供個別化建議以調整處方內容、改進藥物管理方式至關重要。

民生醫院的藥師全心投入，守護著高齡長者的健康，為確保長者的用藥安全，我們提供多種藥事服務，包括：門診：設立藥物諮詢櫃台和諮詢專線，為長者提供用藥諮詢服務。住院：藥師對住院／長照機構住民和家屬提供用藥指導。社區：藥師向社區長者傳達安全用藥知識，並向醫療人員、實習生和照服員提供培訓，提高整體用藥安全性。我們期望在藥師和醫療／照護人員的共同努力下，每一位長者都能享有健康和幸福的生活。