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兆豐銀 開辦私銀業務

公股第一家，對標外商銀行同業規格，針對頂端客群打造國際級服務

  • 工商時報 謝奇璋
●兆豐金控暨銀行董事長雷仲達（前排中）率領集團內重要單位長官，與財政部政務次長阮清華（前排左三）、中央銀行外匯局局長蔡炯民（前排右三）、財政部國庫署署長蕭家旗（前排左二）共同參加開幕剪綵。圖／兆豐金控提供
●兆豐金控暨銀行董事長雷仲達（前排中）率領集團內重要單位長官，與財政部政務次長阮清華（前排左三）、中央銀行外匯局局長蔡炯民（前排右三）、財政部國庫署署長蕭家旗（前排左二）共同參加開幕剪綵。圖／兆豐金控提供

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兆豐銀行以其豐富的企業金融和外匯經驗，締造今年1～8月稅後純益237.89億新高，績效表現位居公股行庫之冠，9月26日對外宣布率公股銀行之先，推出私人銀行服務。不僅整合兆豐銀行及金控子公司資源，更進一步對標外商銀行同業規格，針對金字塔頂端客群精心打造國際級金融服務。奠基在銀行既有架構，透過業務整合、管理專責與作業集中，調整營運模式及服務流程，提供高端客群家族資產配置和企業傳承全新之私銀服務，將帶給客戶耳目一新的尊榮感受。

成立逾百年，兆豐銀行陪伴客戶事業一路成長，與台灣企業家共同見證經濟起飛、財富累積，許多企業家第一代在面臨事業交棒和退休階段，對於家族財富傳承和事業接班等議題，卻往往尋求外商銀行或海外私人銀行協助。

對此，兆豐銀行董事長雷仲達指出，兆豐銀行決心打造頂尖私人銀行服務，比照國際一流標準，建立整套專屬高階客戶的制度、流程與差異化營運模式，自許成為公股第一，更要躋身亞洲一流私銀品牌行列。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，私人銀行服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求，私人銀行業務的開辦，代表著兆豐銀行對於頂級客戶需求的重視。

陳昭蓉強調，私人銀行的客戶非常注重隱私。兆豐私人銀行的服務提供單一窗口接觸，搭配專屬的專家團隊協助，提供差異化服務平台。讓客戶放心地將他們的資產配置規劃委託給兆豐。

私人銀行業務的成功關鍵在於客戶信任，兆豐銀行在客戶關係經營上擁有深厚底蘊，品牌形象深獲客戶信任，這次在銀行高層的決心和全力支持下，勇於突破創新，專為頂級客群設立的一個全新業務線，讓百年老店注入新的活力，以實際行動實現對員工、股東、客戶和社會的承諾，期許與客戶家族財富一同永續成長，邁向下一個百年基業的永續經營。

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