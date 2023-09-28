華南永昌主辦 大井泵浦登興櫃

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泵浦領導品牌－大井泵浦（6982）於9月28日以每股36元登錄興櫃，該公司23H1合併營收新台幣7.14億元，稅後純益新台幣5,008.3萬元，EPS 1.42元。主辦承銷商華南永昌證券表示，隨著市場需求持續提升，且過往公司下半年營運表現多優於上半年來看，後續成長值得期待。

大井泵浦憑藉一甲子的研發製造經驗，搭配台灣唯一榮獲TAF、TUV、ILAC國際認證水泵實驗室以及微電腦、馬達、泵浦、水機身等逾百項專利，打造出品質穩定且具國際競爭力的產品。在國內民生水泵市場穩居龍頭地位，設備產品應用在空調冷卻、液體輸送等領域，更隨著全球馳名的台灣工具機整合行銷到全世界。不論是標準品或是客製化設計，皆能夠滿足各行各業對於泵浦之基本特性需求。

大井泵浦董事長黃景豐表示，公司近年來積極投入跨應用領域的產品研發、系統整合和AIoT應用，並結合國內電子大廠技術，規劃切入伺服器散熱循環系統，為ESG環境永續及疫後潔淨議題，產品開發導入高性能複合材料符合RoHS 2.0環保概念及相關抗菌標準，確保客戶使用的水質純淨安全，透過產品能效提升、規格標準化以及多元的整合與創新，提高產品的競爭力。

公司亦積極規劃整合各項產品應用市場涵蓋營造、電力及新能源、住宿餐飲、農林漁牧等領域，期許多年累積的泵浦研發與創新的底蘊，偕同客戶打造最適的泵浦環境應用，加成客戶的產業價值。

大井泵浦指出，新廠落成後內部將引進智慧化高效製程及高附加價值產品線，透過智慧物聯網將產線數據分析利用，導入自動倉儲系統，優化產能及存貨管理效率，以期因應未來產能持續擴增及產品開發量產，藉此達到水泵產業經濟規模最大化效益。