和鑫生技睿思手部X光機 泰國放異彩

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和鑫生技首創研發的「Nanoray RevoluX 睿思手部X光機」，憑藉其產品優勢於國際醫療市場中受到高度矚目，目前除致力推廣該產品至國內各醫療院所，亦積極布局國際市場，9月受邀參加泰國最重要的兩場國際展會。

和鑫生技於9月11日獲得彰化基督教醫院邀請，參加泰國曼谷舉辦「2023臺泰智慧醫療國際研討會」，現場超過250位泰國醫衛相關專家學者共聚一堂。和鑫生技展示首創手部X光影像診斷系統，其有效降低80％以上輻射劑量及自帶輻射防護的產品特性為最大特點，獲得在場醫療業者高度重視。

緊接著又接受台灣精品邀約，參加9月13日至15日隆重登場的全亞洲最大泰國醫療展，和鑫生技董事長蘇上泳於首日「Future Telemedicine: Connecting Healthcare, Caring for the World」醫療產品發表中，公開發表和鑫生技獨特的X光技術，以及業界首創睿思手部X光機，可應用於智慧醫療上的幫助，引起現場潛在買家及代理商的高度興趣，並主動洽詢合作商機。

睿思手部X光機為桌上型機種，體積小、可精準拍攝手部影像，輻射劑量僅為傳統X光機的1/5，全機通過原能會輻射防護標準的整體安全防護設計，無須輻防室即可操作，更可搭配AI應用於骨齡、骨密快篩及手部關節病變和骨折、骨裂等醫療診斷應用，檢測過程迅速高效，即時提供醫師做為診斷的依據，相較於傳統檢查方式更為安全簡便。

和鑫生技未來將持續熱烈參與全球相關展覽尋求合作夥伴共創商機，繼泰國醫療展後將於11月參加最具指標性的「北美放射醫學年會」（RSNA）與台灣醫療科技展等盛事，值得期待。