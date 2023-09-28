財政部多元e化繳稅 省時又便利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

多元繳稅方式輕鬆選，e化繳稅省時有效率！財政部26日召開112年營業用車輛下期使用牌照稅開徵記者會；財政部表示，10月1日至31日是112年營業用車輛下期使用牌照稅的繳納期間，為讓繳稅更便利，該部提供多樣的e化繳稅管道，包括：一、線上查繳稅。二、網路繳稅服務網站。三、電子支付或行動支付APP繳稅。四、電話語音繳稅。

在繳納期間，納稅義務人除持繳款書至代收金融機構（不含郵局），以現金或票據繳稅，或以存款帳戶約定轉帳納稅外，也可透過網路線上繳稅，無須出門也能快速完成，省時有效率。

該部說明，本年營業用車輛下期使用牌照稅繳款書，近日各地方稅稽徵機關已陸續郵寄納稅義務人，如未接獲繳款書，可至地方稅網路申報作業網站（https://net.ax.natgotw）點選「定期開徵查繳稅及電子傳送服務」，以工商／金融憑證或輸入「統一編號＋車牌號碼」，直接線上查詢及繳稅，或向各方稅稽徵機關及派駐監理機關服務櫃薩申請補發，稅額在新台幣3萬元以下者，可透過便利商店的多媒體資訊機查詢列印繳納單繳納。

財政部再次提醒民眾，以線上方式繳稅者，繳納截止日開放至112年11月3日24時前，112年11月1日至11月3日繳納者，仍屬逾期繳納案件，但不加徵滯納金。民眾如有任何疑問，可以免付費電話0800-000-321洽詢。