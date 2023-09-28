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財政部多元e化繳稅 省時又便利

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●財政部賦稅署財產稅組長吳君泰（右起）、新北市政府稅捐稽徵處長張世玢、財政部賦稅署稽徵行政組副組長陳秋珠出席營業用車輛牌照稅開徵記者會。圖／黃台中
●財政部賦稅署財產稅組長吳君泰（右起）、新北市政府稅捐稽徵處長張世玢、財政部賦稅署稽徵行政組副組長陳秋珠出席營業用車輛牌照稅開徵記者會。圖／黃台中

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多元繳稅方式輕鬆選，e化繳稅省時有效率！財政部26日召開112年營業用車輛下期使用牌照稅開徵記者會；財政部表示，10月1日至31日是112年營業用車輛下期使用牌照稅的繳納期間，為讓繳稅更便利，該部提供多樣的e化繳稅管道，包括：一、線上查繳稅。二、網路繳稅服務網站。三、電子支付或行動支付APP繳稅。四、電話語音繳稅。

在繳納期間，納稅義務人除持繳款書至代收金融機構（不含郵局），以現金或票據繳稅，或以存款帳戶約定轉帳納稅外，也可透過網路線上繳稅，無須出門也能快速完成，省時有效率。

該部說明，本年營業用車輛下期使用牌照稅繳款書，近日各地方稅稽徵機關已陸續郵寄納稅義務人，如未接獲繳款書，可至地方稅網路申報作業網站（https://net.ax.natgotw）點選「定期開徵查繳稅及電子傳送服務」，以工商／金融憑證或輸入「統一編號＋車牌號碼」，直接線上查詢及繳稅，或向各方稅稽徵機關及派駐監理機關服務櫃薩申請補發，稅額在新台幣3萬元以下者，可透過便利商店的多媒體資訊機查詢列印繳納單繳納。

財政部再次提醒民眾，以線上方式繳稅者，繳納截止日開放至112年11月3日24時前，112年11月1日至11月3日繳納者，仍屬逾期繳納案件，但不加徵滯納金。民眾如有任何疑問，可以免付費電話0800-000-321洽詢。

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