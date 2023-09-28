安耐美 推LANDEREX藍銳電輔公路車

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保銳科技股份有限公司旗下自有品牌安耐美（ENERMAX），在2020年正式進入運動科技產業，首推「雙功能打浪電動輔助自行車」，以黑馬之姿即獲得第18屆國家品牌玉山獎最佳產品類「全國首獎」的至高榮耀。

今年9月ENERMAX安耐美推出品牌旗下首款電動輔助公路車款－LANDEREX藍銳，主打中置電機系統與大容量電池帶來120公里高續航力，瞄準長途公路車市場，為單車環台的最佳首選車款，LANDEREX藍銳中置電機電動輔助公路車，採用200W電機系統，提供最大60牛頓米扭力，為爬坡與長途路況帶來綿延不絕的電輔助力，36V,14Ah（504WH）一體式下管電池採用隱藏式設計，能提供比一般電輔公路車更強大的120公里續航力，且可方便替換電池及充電，提升長途騎乘的便利性。

LANDEREX藍銳擁5段式電力輔助，可依路況及狀況自由調整；同時具備力矩傳感與速度傳感多種踩踏感應偵測模式，帶給騎士最自然的騎乘感受，並具備智慧降溫系統保護騎行安全延長電池壽命，配備FSA鋁合金大齒盤組，48T齒輪比最適用於台灣的各種路況，碳纖維前叉提供更靈活的變向，且通過交通部核發合格閃電標章，合法上路。LANDEREX藍銳共兩種車型，ADV版本採用Shimano 105 11速變速套件及油壓碟煞系統，定價為68,800元；Rider版本採用Campagnolo CENTAUR 11變速器與線控油壓碟煞，定價為58,800元。