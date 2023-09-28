百大台灣之光 寫下永續故事

「百大台灣之光永續的故事」製作人GRACE表示，我們在很小的時候，都會寫我長大的志願是什麼？孩童寫的字歪歪斜斜，我長大要成為一位…，孩子心智未開，長大後對未來卻充滿憧憬，當我們出社會滿懷心志，初生之犢不畏虎卻撞的滿頭包，有的人從此在夢想的意識退場出局，被現實拖著走身心俱疲的老驢，就再也無能為力發揮創造力，而有的人命運劇本意識資料庫重新啟迪設計。許多有權威國內外專家調研，在人生閘門將拉下那一刻的被受訪者，統計出人生最後悔排名，竟然是在身體健壯時，後悔沒有勇氣去完成人生夢想，讓恐懼埋沒了一生，人生只有單程票，歲月如梭、稍縱即逝，掌握當下、迎向未來，這就是一個不回頭旅程。

製作人GRACE表示為什麼要製作「百大台灣之光永續的故事」在媒體界從不看世俗環境，更不人云亦云，製作人GRACE表示，寫下101個理由為什麼要做，當寫到30個時候，愈來愈明白，「創造力」就是老天爺給每個人最偉大的權柄禮物，透過信念意識專注狀態，用高維度觀識顯化物質實像。

節目取名「百大台灣之光永續的故事」，想到台灣之光會聯想到什麼？永續的故事是如何定義？百大評鑑的標準又是甚麼？這是很多人好奇問的第一句話，節目製作人GRACE說，「百大」代表是為夢想實踐者值得被尊重的品牌人物，「台灣之光」在各行各業在其專業領域傑出品牌人才、創新技術和卓越成就，找回台灣人民的勤奮、聰明和堅毅精神，在困難面前展現出的堅韌和創造力，現在未來在國際上為台灣帶來榮耀和聲譽。「永續的故事」是對企業有長遠的規劃，並對地球貢獻取之社會用之社會的價值理念，用熱情寫一部感動人心的「百大台灣之光永續的故事」。

「百大台灣之光永續的故事」製作人GRACE預告明年2024第一季在主流電視台開播，並使用中英文字幕顯示為報導性行腳節目首創，同步籌畫出版中英文版本並舉辦簽書會，讓世界看見台灣之光的璀璨。