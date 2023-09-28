車住宅 戶外用品展亮相

這幾年爆發新冠疫情全球受創，不管商業規模大小，有的企業瞬間熄燈，有的企業逆勢創新翻轉另一個天地，當時旅遊產業一片蕭條，能不能活下去在於創造力，有能力打破僵化市場，重新定義新商業模式。看準疫情商機的車住宅Homevanlife總經理張凱傑，在疫情中展現韌性創造力，打造出專屬的藍海露營車改裝，讓住宅跟車子結合的一個行動的家，讓旅遊沒有疫情包袱，開著心愛露營車與最愛的家人，來一場說走就走的生活劇情﹔清晨一道曙光，可以選擇在山間叢林鳥叫聲或聽海浪聲自然甦醒，這樣與大自然連接放鬆身心靈，正是很多人響往的旅遊方式。

「後疫情」時代觀光旅遊業是否能再創高峰？人性化體驗是最重要的關鍵，如何掌握客戶真正需求，隨時觀測市場走向是企業生存的基本能力，「百大傳承的故事」、「百大創造力的故事」節目製作人資深媒體總監GRACE表示，你的故事，由你自己來定義，正是節目富足心態最核心製作的思惟，張凱傑熱愛旅遊、喜歡自製木工家具，重新定義「車住宅」發揮淋漓盡致，在接受節目專訪後頗獲好評，大幅提升商業交流（搜尋YouTube百大創造力的故事車住宅）。

特別一提，車住宅Homevanlife要將打造行動的家，讓幸福使命傳承出去，參與2023年台灣戶外用品展112年10月12日至112年10月15日台北南港展覽館-車住宅Homevanlife攤位i602，在展區能量爆棚的凹豆車友總動員實體秀活動，車住宅受邀展現露營改裝車，讓人看了就想開走行動式露營車，也想來一趟說走就走的旅遊。車住宅洽詢專線（07）962-3130。