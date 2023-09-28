國際太空新創來臺交流 中小企業處 助太空業升級

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中小企業處今（112）年推出「2023國際太空新創來臺落地培訓計畫」，與印度衛星產業協會（Satcom Industry Association India，SIA-India）、印度孟買理工學院創新與創業協會（SINE IIT, Bombay）、歐洲太空新創社群平台SpaceSeed、及歐洲太空資源創新中心（European Space Resources Innovation Centre , ESRIC）合作，透過國內太空領域專家學家共同遴選出16家國際太空新創，並於8月15日至9月16日來臺。

16家國際太空新創包含印度七家、歐洲七家、澳洲一家、美國一家，創新服務內容涵蓋衛星製造、衛星服務、及太空應用等領域，來臺期間安排業師及輔導員全程陪同，除參訪國家太空中心及林口亞灣新創園，同時拜會臺灣太空產業廠商，並參與航太國防展等，期間協助與近50家次太空供應鏈廠商深度鏈結，並累計舉辦超過30場次商務媒合會議。

中小企業處亦帶領16家國際太空新創參與9月14日至9月16日「台北國際航太暨國防工業展覽會」，除協助曝光新創產品與技術，並拜會國家太空中心及國內太空產業廠商，成功促成國際太空新創與臺灣太空產業鏈結合作；展會期間也與國立中央大學太空科學與工程學系進行產學合作，邀請在校師生與國際太空新創互動交流，學習更多實務經驗及國際視野。