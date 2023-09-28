台灣櫻花發表近吸隱藏除油煙機

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廚衛品牌領導大廠台灣櫻花公司（9911）9月分別在北、中、南舉辦7場新品巡迴發布會，共有近3,000家經銷商參與，其中廚電亮眼新品「近吸隱藏系列除油煙機」，是洞悉出消費者所需，針對主打廚房原先安裝隱藏除油煙機的潛在換購市場所創新研發出的重點產品，尤其該除油煙機更挹注導入智能科技的便利技術，期盼能引導消費者迎向更優質的美好生活。

台灣櫻花表示，廚房經常在料理美味的同時產生油煙，若不即時排出會影響空氣品質，長期更可能造成空間沾黏汙漬，櫻花「近吸隱藏系列除油煙機」因進煙口更貼近檯面，排煙可以更即時，也因此，今年台灣櫻花鎖定考慮隱藏除油煙機換購的市場需求，預期「近吸隱藏系列除油煙機」將成為台灣櫻花下半年銷售的重點秘密武器，且該款近吸除油煙機不僅是業界首創櫥櫃可嵌入式專利的除油煙機，安裝時可不拆櫃體，時尚外觀更堆出廚房美感高度，同步滿足烹煮過程需求的強大機能。

櫻花「近吸隱藏系列除油煙機」針對進煙口不同使用需求可分為進煙口固定款與進煙口升降款等二款機型，進煙口固定款的進煙口距離爐具與市售除油煙機相比，縮短50％高度，可更快速排煙，面板採用時尚黑玻，不僅好清潔，也讓廚房更美觀，而進煙口升降款以自動升降進煙口為主要設計，與市售除油煙機比較，進煙口距離爐具則是縮短53％高度，排煙更加迅速，在油煙擴散前即全面排除去味，還給消費者一個清新的烹調體驗與空間，而進煙口升起時可保留廚房空間美感，其獨有的黑色款機型讓空間更簡約時尚。

講究智能生活的櫻花「近吸隱藏系列除油煙機」首創揮手智控設計，淨煙零觸碰，以「手勢」揮動感應即可切換功能的貼心設計，照顧消費者在料理過程中，勿須擔心雙手油汙沾染機體，隨時保持廚房生活的優雅自在。

台灣櫻花經營國內外廚衛市場已超過45年，深受消費者喜愛與信賴，且年年榮獲各項產品大獎的肯定。2023年台灣櫻花以「美好居家生活的創造者」為願景，以一站式服務消費者成家，並提供國內外優質品牌的多元產品，再加上高效率、高品質的整體解決方案，輕鬆為每個家庭一圓成家夢，期盼台灣年輕人持續相信理想生活伸手可及，台灣櫻花承諾，將持續為每個人實現美好的居家生活。