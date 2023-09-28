JUSTIME巧時代衛浴 創新推出太極抽拉水龍頭

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榮獲多項海內外設計大獎肯定的知名衛浴品牌專業廠「JUSTIME」巧時代衛浴創新推出「太極」系列抽拉水龍頭，以太極拳動作為靈感，融合剛硬金屬與柔美動作，凸顯太極哲學的極致平衡。

台灣本土衛浴品牌JUSTIME巧時代衛浴推出最新作品－太極系列抽拉水龍頭，該款龍頭不僅擁有優越的實用性，還注入了太極哲學的靈感與美學，呈現出極致平衡與和諧之美。太極拳是一種源於中國的傳統武術，融合了陰陽之道，強調以柔克剛的概念，巧時代衛浴將這一理念融入到太極系列抽拉水龍頭中，讓人們在日常生活中感受到太極之美。

「太極」抽拉水龍頭係以剛硬的金屬材料刻劃出太極拳的柔美動作，將堅韌和優雅完美結合，呼應了太極的精神，憑藉著優美的外型與高度實用性，巧時代衛浴的太極抽拉水龍頭更於2022年同時榮獲德國Reddot紅點設計大獎與芝加哥Good Design設計獎（Chicago Good Design Award）等兩項國際設計大獎。

JUSTIME巧時代衛浴表示，太極抽拉水龍頭具有多項出眾性能設計，包括360度旋轉出水口和抽出長度達30公分的洗滌器，可讓使用者在廚房工作時更方便輕鬆操作，出水部份有柔水與花灑等兩種模式，可透過洗滌器上的開關任意切換，尤其令人驚豔、貼心的是，該款龍頭特採混溫水龍頭設計，冬天操作時不凍手，且採用耐久性銅材材質，可確保更長的使用壽命與更高的使用滿意度。

太極系列抽拉水龍頭不僅具有實用的性能，更以太極的哲學為靈感，為用戶帶來了視覺的饗宴，巧時代深信，該款水龍頭將為現代家庭的室內空間帶來美感和功能性的完美結合。