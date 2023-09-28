恆智重機堆高機 建材物流、搬運效率高

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恆智堆高機在房地產暨建材產業中的應用具有關鍵性質，提供了有效的物流和搬運解決方案，有助於提高生產效率和降低成本。恆智堆高機「配重式全電動搬運車」可用於運輸和搬運各種建築材料，如磚塊、木材、鋼材和管道，從倉庫到建設工地，提高材料的運輸效率，並減少人力成本和搬運風險。在建材倉庫倉儲管理，恆智堆高機用於堆疊和存儲建材，確保良好的庫存管理，能夠有效地管理庫存，節省儲存空間，並確保建材的安全存放。

在建設工地上，恆智堆高機「配重式全電動搬運車」可用於將建材和設備提升到所需的高度，以支持建設工作，尤其是在高層建築項目中，恆智堆高機的應用尤為重要，自動化倉庫是現代化建材倉庫通常使用自動化系統，並配備恆智堆高機來實現自動化儲存和搬運。相對提高倉庫的效率，降低人工操作成本，並提供更高的庫存可視性。

恆智堆高機對工安的安全性是在所有應用中，最不可忽視的一環，操作規範皆備有嚴格的安全標準，凡操作人員必須接受培訓以確保操作時的正確性地安全，對業者有助於減少意外事件和人員傷害。此外，恆智堆高機在房地產暨建材產業中是不可或缺的重要工具，通過提供高效的物流和搬運解決方案，有助於促進項目的成功完成，並提高業務效率。

恆智重機董事長翟毓溶表示，恆智堆高機是台灣最大電動物料搬運設備的專業製造商，產品60％外銷品質要求嚴格的西歐市場，30周年慶特別推出售服保養服務，擁有售服技術團隊，個個身懷絕技，可服務所有廠牌的電動、柴油手動系列的運搬產品（如堆高機、拖板車、拖車頭、平台、 高空取料機等）品質保證，滿意度廣獲好評及青睞。恆智重機網址：http://www.liftruck.com.tw。