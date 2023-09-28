鴻利電子鎖 推CloudLink雲端物聯

鴻利電子鎖以專業銷售電子門鎖起家，透過經銷引進目前市場上最夯的AI無人化公寓管理系統CloudLink雲端物聯，小從電子鎖到外送、快遞、包裹、信件以及訪客等皆可透過人臉辨識系統做科技化管理，而且所有產品皆可依需求拆組細項裝設，無論是透天厝、中小型公寓或豪宅大樓住家等都適用，尤其近來逐漸火紅的少戶數集合住宅更是適合全面導入。

鴻利電子鎖表示，近期房地產在產品逐漸多樣化後衍生許多需求，以逐漸在南部地取引領風潮的少戶數集合住宅建案正如火如荼推出，該類型建案因戶數少未有管理室與管理人員的編制，可節省管理費支出，加上一樓即為車庫配置出入方便，因此吸引許多年輕家庭青睞，不過相對也較有管理與安全疑慮，因此透過CloudLink雲端物聯正好可補齊人員進出管理與住家安全區塊，兩相搭配將是未來此類建案最具實用性的必備裝置。

再加上隨著疫情的發展讓國人重新思考生活上的改變與零接觸的頭痛問題，國內房地產在打房聲中各縣市案場逐漸調整，雖然南部市場影響未見顯著，但是許多建商已開始意識將面臨競爭態勢擴大與市場區隔優勢取得不易的窘境，各家建商在建案推動除了比地段、比建材、比交通與生活機能之外，如何營造高附加價值就成了銷售競爭中的重點，為此CloudLink雲端物聯系統就成為建商與民眾觀注的焦點，並且已有建商相繼採用CloudLink雲端物聯。

CloudLink雲端物聯是透過科技的演進所推出的AI無人管理系統，並透過人臉辨識系統加速遠端對講、智能控制、智能安防、智慧節電、智能維運等，可大幅度降低住戶零接觸作息與住家安全，國內經過3年的疫情洗禮，徹底改變生活習性，尤其是外送趨勢大幅增加，當民眾對於必然性的生活作息與住家安全有所衝擊時，CloudLink雲端物聯正好可改善此狀況，在維持住家安全的同時也能享受外送的便利性與應用。