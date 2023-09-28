成大昶閎防水材 獲阿德師建設採用

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成大昶閎公司透過「水庫淤泥改質技術」以「樂土LOTOS」品牌在國內防水材市場打響名號，日前獲得阿德師建設開發公司台南七股區集合住宅全棟外牆採用樂土防水粉，該案場由知名建築師許錦榮建築師設計，特別針對該案場增添防水係數並為創新設計建築加分。

阿德師建設經過15年的淬煉，終於推出該公司自己的建案，所以董事長陳永崧對於七股新案非常重視，尤其在基礎泥作品質更是關注，該案場為獨棟5層集合住宅，僅規劃12戶住家，戶數少出入單純，相當適合年輕家庭入住，由於該案場為自有建案第一場，所以在施工工法、用料與整體建築品質，皆為阿德師建設嘔心瀝血之作，為此特別再加碼將整棟外牆加入樂土防水粉，希望為大家打造最有品味及最有溫度的高優質好宅。

成大昶閎執行長郭文毅表示，由於成大昶閎樂土防水粉處理新建或修繕的防水效益佳，可以讓水泥壁面擁有絕佳的防水透氣性能，因此阿德師建設為能營造更獨到的設計與住家舒適空間，特別選用樂土防水粉以增加防水係數，為更多的外牆設計做好防水後盾。

由於近年來國內建築業蓬勃發展，尤其南部市場急遽升溫後仍持平發展，大小建案林立，各建商除了在建案地段、外觀、建材與格局上著墨之外，也開始在建物附加效益上尋求新亮點，因此成大昶閎的「樂土LOTOS」防水材逐漸吸引建商採用並據以展現建案對防水的重視與用心。

樂土防水粉符合CNS3763泥防水劑規範，於加強防水性的同時，也兼顧材質間的相容性，以便後續貼磚等工序施作，再加上目前除了防水粉之外亦開發兼具防水與透氣功能的室內裝飾材料，從室外走進室內，更進一步提供建商與民眾多元的防水材新選擇。