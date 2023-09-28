AIM風光節能玻璃 淨零碳排首選

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隨著極端氣候的頻繁出現，淨零碳排的議題也更加受到世界各國重視，不論是各國政府部門到各個企業，以致於每個家庭及個人，都需要密切關注，如何才能在生活中落實淨零碳排？律建生活科技公司為響應淨零碳排，以累積多年的市場經驗，在兼顧充足日照與節能減碳的趨勢下，推出滿足市場需求的「AIM風光節能玻璃」，是現代建築中達到淨零碳排的最佳選擇。

總經理邱建宇表示，目前市售的傳統LOW-E玻璃，一直存在著可見光反射率高、金屬成份污染性高、製程中碳排量高的三高問題，對於各界所期待的節能減碳，不僅難以達到，且其所造成的污染，更與大家所追求的ESG有所違背。不過隨著AIM風光節能玻璃的誕生，可以說，終於有一項節能玻璃產品，不再有重金屬污染、製程中有效減少碳排，而且能夠減緩紅外線熱源進入室內，降低室內溫度，提升空調效能減少能耗，達到節能減碳的目標。

為什麼AIM風光節能玻璃能有如此功效？邱建宇解釋說，透過高端磁控科技與陶瓷隔熱材料，將無機奈米隔熱技術，混融於玻璃膠合膜中，成為ai濾膜，而這個製程，只要以市場流通的玻璃，經傳統膠合玻璃加工序，即可膠合而成。

陽光主要的熱源是IR近紅外線，與對皮膚、有機材有所傷害的UV紫外線。邱建宇說，ai濾膜其無機奈米陶瓷隔熱原料不僅可有效過濾IR近紅外線與UV紫外線，而且更難能可貴的是，還能保有高比例的可見光穿透性，有效提升了居家生活品質，維持健康宜居環境。

AIM風光節能玻璃問世，是建築界的一大福音，邱建宇說，奈米陶瓷隔熱為非金屬隔熱材料，因此具有隔熱效能長、不屏蔽手機、低反射不刺眼的特性，而且隔音性能可達35db以上，目前提供隔熱性能六年品質保證。律建相信，AIM風光節能玻璃，絕對是建築物節能減碳最重要的一塊拼圖。