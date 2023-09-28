宮黛智慧飲水設備 掀精品家電風潮

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秉持「以人為本」的品牌精神，不論是體現在消費者需求、售服之精髓，宮黛科技更將其蘊育為研發精品家電的內涵，從傳統飲水設備至現代科技智慧控制飲水系統，彰顯宮黛邁向時尚精品家電設備品牌商之歷程，堅持以消費者需求為出發點考量之極致展現。

此次在TIWW 2023台灣國際水週展會上，給觀展貴賓近距離體驗宮黛科技時尚、簡約、精緻的精品家電，特別是新開發的四機一體全功能智慧氣泡水飲水機，氣泡水/冰溫熱等功能於一機的優質產品，更成為展會吸睛焦點。

創新思維的時尚精品家電製造商-宮黛科技，經營水事業已逾30年，在水資源領域積累厚實經驗與能量，宮黛相當重視「人的情感連連結」，深信唯有將使用者體驗與溫度質感融入設計因子，方為真正-以人為本的領導品牌。

宮黛日前新開發的IKSmile輕巧雙溫熱機，即為考量櫥下空間有限的居住環境而設計的。

宮黛科技團隊不斷注入創新設計與思維，讓創意與市場連結，透過創新思維，以改善生活體驗。

目前宮黛科技櫥下型飲水設備系列有：GD600櫥下觸控式雙溫飲水機／熱飲機、GD800櫥下觸控式冰溫熱三溫飲水機、GDCROSS新廚下全智慧互動式雙溫飲水機、GDCROSSIII新廚下全智慧互動式三溫飲水、GDSODA新廚下全功能智慧氣泡水飲水機等全系列，締造出時尚簡約精緻產品視覺，亦獲肯定與信賴。

宮黛科技執行長林哲宇表示，該公司品牌定位為精品家電，以消費者需求為考量且持續精進，期推升宮黛深入每一個人生活中，擁有更佳生活品質，創立至今每年皆維持穩定成長，未來亦規劃推出結合當地水質需求的產品。