登陽ICC 打造台中高鐵特區A級商辦

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台中高鐵特區坐擁三鐵共構之優勢，加上國道一號、國道三號和台74線動線交會，台中高鐵站等同於台灣西部交通心臟區位，也因高鐵台中站近鄰中科、精科、工業區科技走廊，將中部產業鏈完整串聯，撐起龐大產業年產值，也讓不少企業主打算將總部遷至高鐵站周邊。

台中建築經營協會市調委員白洪章指出，大台中商辦聚落於七期、台灣大道一帶，但因商務交通以便捷為主，高鐵特區因地點特性縮短了雙北距離，國際企業更能就近管理廠區事務，有效強化商業品牌能見度，打開通往世界商流舞台。

登陽建設在此區推出商辦建案「登陽ICC」，距離高鐵站僅350公尺，規劃為1棟地上22層，地下5層建築，55～300坪辦公空間，外觀設計玻璃帷幕，採取科技化門禁安全管理，並設有美饌會館，提供餐飲服務，健身房、中庭花園以及6間不同大小商務會議中心，打造多元活潑的工作環境。而為提升企業前瞻永續形象，設置規劃29個貴賓訪客車位，當中含有11個電動車充電樁，響應節能減碳趨勢。

登陽ICC打造國際A級商辦，基地鄰近國際級規模「高鐵娛樂購物城」，坐擁萬坪購物中心、影城、五星級飯店與頂級藝文空間，經由國際知名設計團隊打造世界級高檔購物中心，不但有巨型屋頂花園、室內大型景觀瀑布、國際級音樂燈光秀等設施。