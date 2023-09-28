實固 提供鷹架、模板全方位服務

鷹架多被使用於建築物的建造與維修及舞台的搭建，應用可說是非常廣泛，近期中部知名鷹架及模板零配件製造商實固公司，參與「東海大學國定古蹟路思義教堂本體修復工程」，該工程最困難之處在於，路思義教堂為國定古蹟，施工架不得觸碰到本體結構，且建築造型特殊，許多鷹架廠商都不願承接該案，但在實固專業團隊的努力下，使用圓盤系統施工架設計與搭建，讓國定古蹟風華再現。

實固公司董事長施龍井表示，路思義教堂架體總高約20m，須臨近兩側曲面內牆體、天井及前後門整面落地採光玻璃，且不得碰觸教堂本體結構，是一件極具挑戰的任務，他說明，圓盤系統架本身具有五大優勢，主架跟連接棒間隙公差小於1.8mm、主架面跟面完美對接、STK500高拉力鋼材、垂直度偏差小於0.3％與通過國際標準認證等，其組裝時就像積木一樣，可3D多方向連結擴展，並隨構造物的造型變化，搭建出具有弧度、懸伸、挑空或不同形狀的臨時結構，滿足路思義教堂修復用施工架的多樣造型變化需求。

「近40年來從未發生任何一起可歸責於實固的倒塌意外」，實固在嚴格品質控管與精度要求的堅持下，一開始即選用優質高拉力鋼材與投入高精度的裁切及燒焊等生產設備，產品長年以來廣受公共工程、科技廠房、電廠、石化、造船與航空等安衛標準要求極高行業的採用，營運項目從生產鷹架模板零配件、圓盤系統支撐架起家，陸續發展出圓盤系統施工架、系統模板及提供完整鷹架或模板系統的施工解決方案服務，具備從生產、銷售、設計到施工的全方位服務範圍，是國內少數能垂直整合及提供鷹架或模板完整解決方案的業者。