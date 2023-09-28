保家外牆彩妝師 助旅宿業換新裝

在「佛要金裝、人要衣裝」的思維下，不論是個人或建築物，都需要一層適合的外衣，外貌的變革往往能引發不同的反應和評價，不僅在個人上能凸顯獨特內涵，也在建築物上具有深遠的效益與價值。

疫情影響下，飯店和商場面臨業績低迷的挑戰，位於桃園中壢的知名親子飯店卻展現積極應對的決心，走出與同業不同的路，該飯店以其優美的住宿環境和多元的設施聞名，卻因外牆髒污和水痕問題，導致其形象變得陳舊而骯髒。

面對這一挑戰，飯店決心找來擁有超過20年外牆塗料經驗的保家-外牆彩妝師，希望能為飯店帶來新風貌，保家-外牆彩妝師接受委託後，展開「外牆拉皮更新」計劃，在充分了解客戶需求並實地考察後，專家們找到髒汙的根本原因，並對症下藥進行處理，從修補和打磨牆面、修復牆體裂縫造成的漏水問題，到使用滴水壓條來解決空氣污染和雨水引發的水漬和污痕，每一步都精心設計，以確保最佳效果。

考慮到台灣高濕度和污染的氣候特點，專家選用專門具有防水和抗紫外線特性的塗料，並能選擇施以多種不同的風格和工法，從而確保建築物不受水漬影響的同時，也賦予其獨特而嶄新的外觀。

整修後，該飯店的外牆色彩選擇了溫和的暖色調，並配合鮮豔的紅色和高雅的紫色，更加吸引眼球，飯店表示，這次的變革不僅延長了其壽命，更賦予建築新的生命、外貌，展現出具吸引力和活力的形象，同時也延長了其使用壽命，進而在經濟層面獲得顯著的回報。

這次的外觀改變不僅僅是外表，更是一種對未來的投資，為建築物賦予新的價值，同時也提升了旅客的體驗感，進而大幅增加來客率，這一變革的成功對其他同行業者也提供了極具啟示性的參考，展示了外觀更新對於建築物和品牌的正面影響。