璟佳富RCAD 精準掌握鋼筋用量

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營造業中鋼筋的用量大且價格受到國際市場影響，金額佔約總成本近10％～15％，近年來受到原物料上漲的影響，業界對於成本控管更加重視，許多營造業者逐漸導入「RCAD鋼筋撿料軟體」協助施工管理，該軟體為璟佳富公司開發，可透過3D建模模擬現場實況，提早發現衝突，並計算出所需材料，提供料單給加工廠進行加工，並有施工圖、視覺化模型功能，協助營造廠更有效率地進行工程規劃和管理。

璟佳富在營造領域擁有超過20年的豐富實績，不僅提供建模軟體服務，並同時接受鋼筋撿料以及算量委託，還經常與結構技師團隊合作，搭配現場施工的實務經驗，能夠提供全方位的設計、算量和施工一條龍服務。

就軟體面而言，璟佳富說明，RCAD提供兩種主要方法，以精確掌握鋼筋用量：一、通過結構建模，軟體可以從設計圖的CAD檔案中提取資訊，或整合其他軟體3D資料，從而建立出RCAD Building鋼筋模型，這一模型能夠用於結構體精算、鋼筋料單、鋼筋施工圖和IFC匯出，將傳統2D計算作業轉化為3D模型輔助生成。二、與RC結構設計整合，透過銜接結構分析資料，生成鋼筋模型，可以在設計階段就掌握鋼筋、模版、混凝土的數量與成本，近年來更致力於開發視覺化模版模型與有效整合Revit等軟體資料，在數量有憑有據、模型一目了然的情況下，讓營造廠和鋼筋加工廠能夠更清晰地了解鋼筋的需求和狀況。

隨著國際間對於ESG議題的持續關注，節省鋼筋等於減少碳排，這對營造業的可持續性發展至關重要，RCAD璟佳富的軟體為營造業帶來了一個前所未有的機會，既提高效率，又有助於減少對環境的不良影響，將促使整個行業邁向更環保、更高效的未來。