峪成 推夏普淨水器月租

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峪成科技（夏普淨水器台灣總代理）日前宣布推出全新的月租淨水器方案，讓消費者更經濟實惠地擁有高效淨水器，峪成表示，為了讓消費者們能夠輕鬆喝到純淨的水，該公司祭出獨家的淨水器月租專案，每款機型的租期24個月，最低一個月僅需負擔499元，除了能喝到好水之外，同時減少塑膠瓶使用、減少家庭開支。

峪成說明，此活動適用夏普三款淨水器，分別是WJ-AC01T超淨強效碳纖淨水器、WJ-PU01T超淨抗菌除鉛淨水器、WJ-RT01T超淨RO柔順口感淨水器，以滿足不同族群需求，而淨水器月租方案則是在24期約滿後，將使用權免費轉移給用戶，最高可以省下近萬元的費用。除此之外，用戶也能在12期約內，根據使用情況申請換約，以滿足不同的飲水需求。

以WJ-RT01T來說，其原價為30,596元，使用月租方案一個月僅999元，24期共23,976元，相較分期購買，共可以省下9,924元，並附贈第二年濾芯（市價7,696元），對許多小家庭來說無非是省下了一筆開銷。

在眾多淨水器品牌的競爭下，要如何做出市場區隔呢？峪成說明，該系列淨水器站在使用者的立場，設計獨步全球的水道一體技術，能夠在換濾芯時一併更換最會藏污納垢的水道，每次換芯等於整新機，並會在濾芯需要更換時自動發出簡訊提醒，如此貼心的好家電，也成為許多消費者的愛用品牌。目前該方案僅限於夏普台灣總代理峪成科技股份有限公司。