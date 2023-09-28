2024台北國際自行車展 超越疫前規模

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由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行的「臺灣展覽新趨勢Omni-Studio」自行車產業暨台北國際自行車展國際記者會，於9月27日舉辦。記者會前2天並安排來自9國共12名國際媒體進行臺灣自行車產業參訪。

記者會中強調，明（2024）年台北國際自行車展將以「微型移動（Micro-Mobility）」、「創新與新創（Innovations & Startups）」、「永續實踐（Green Action）」、「騎行文化與生活（Culture & Lifestyle）」四大主題為主軸，從展示至週邊活動，與國內外業者一起探索智慧綠金商機。

外貿協會秘書長王熙蒙於記者會中指出，E-bike及綠色永續為今（2023）年記者會及國際媒體團訪廠的核心議題，也提到交通運輸朝電動及智能化發展已是現在進行式，臺灣電動自行車出口值與傳統自行車已幾近並駕齊驅。臺灣自行車產業作為全球供應鏈的樞紐，有機會鏈結臺灣西部廊帶的半導體、電子、電機及塑膠等產業聚落優勢，成為智慧電動交通的重要貢獻者。

臺灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進指出，臺灣自行車產業在全球供應鏈中扮演要角，致力於產品創新、生產效率及品質提升。以今（2023）年8月的自行車出口單價來說，每輛達1,000美元、電動自行車為1,700美元，與50年前相比，成長了100倍。雖然2023年對全球自行車產業是艱難的一年，但艱難的時刻也是精進產品和技術的最好時機。

自行車永續聯盟理事長劉湧昌於記者會中說明聯盟目標：第一、會員2年內完成溫室氣體盤查。截至目前僅9個月的時間，約有75%會員已達此目標；第二、會員每年減碳3%，2030年達到每台自行車減碳25%，相當於每台自行車減少約40公斤碳排；第三、推動個人騎行減碳護照，鼓勵全世界更多人騎乘自行車。劉理事長也提到明年台北國際自行車展期間，聯盟將邀請歐、美重要國際自行車協會來台，共同推動全球自行車產業的永續作為。

面對全球企業積極追尋淨零轉型的關鍵時刻，臺灣自行車業者也透過設計以及材質與製程的改良，致力落實減碳。在記者會及媒體訪廠行程中，即呈現自行車業者在零件及配件的產製上，開始導入回收塑膠、海洋廢物、生物纖維和碳纖維等再生材料，展示臺灣企業豐沛的創新和整合能力。更多精彩的E-bike 及綠色永續相關主題展示，都將齊聚於2024年台北國際自行車展。

2024 TAIPEI CYCLE將有超過900家業者參與，使用3,400個以上的攤 位。圖／貿協提供

展覽主辦單位外貿協會表示，2024展覽將超越疫前規模，並迎來國際展商的回流，共有來自30國900家業者，展示超過3,400個攤位。除了南港展覽館一館之外，也將啟用南港展覽館二館四樓，提供E-bike相關供應鏈展示及E-bike Demo試乘場域，打造一站式採購及體驗的E-bike旗艦館，創造南港一館加南港二館「雙主場雙倍精彩」的多元展示。

2024年台北國際自行車展將於3月6日至9日於南港展覽館一、二館辦理，更多「台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」展覽訊息，請上本展官網（https://www.taipeicycle.com.tw/）查詢。