2023印度臺灣形象展 將於印度孟買盛大登場

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由經濟部國際貿易署與外貿協會辦理的「2023年印度臺灣形象展」，將於10月5日至7日重返印度，並首次在商業之都孟買盛大舉辦。9月27日在孟買辦理展前記者會，先行曝光本次展覽部分亮點產品，吸引近50家孟買當地媒體前來採訪，亦獲得眾多臺印合作產業代表的重視與支持，如馬哈拉施特拉邦印度醫學協會（IMA）會長Dr. Ravindra Kute、BNI商會會長Mr. Vikram Mathur以及印度商工業協會會長Mr. Saurabh Shah等貴賓親臨現場，即將成立的駐孟買台北經濟文化辦事處，處長張均宇亦出席共襄盛舉。

印度臺灣形象展於疫情後首度恢復實體舉辦，選擇於印度第一大商業城市孟買熱鬧登場。孟買是印度馬哈拉施特拉邦首府，也是印度政府「德里－孟買工業走廊」（DMIC）與「智慧城市」等重大建設政策的指標城市。印度政府近年來積極推動印度製造、綠色印度、數位印度等政策，帶動相關產業蓬勃發展，市場需求大幅成長，吸引眾多外商爭相競逐。

為協助我商爭取印度市場產業升級大餅，本屆印度臺灣形象展規劃以智慧生活、智慧城市、智慧製造、智慧醫療、智慧農業及電動車等6大主軸展示臺灣最新產業科技與解決方案，目標攜手印度企業共同打造更智慧永續的未來。

展前記者會上展示逾13家參展廠商的優質產品，如：仁寶電腦全球首款「APAL 5G混合實境智慧穿戴裝置」、昇宏國際蛋白質護髮霜、亞果生醫膠原蛋白敷料、以及泓創綠能電動嘟嘟車等各產業亮點產品，吸引媒體關注與詢問。本展除了展出多項智慧領域產品外，也將邀請印度人氣網路KOL宣傳，將我商優秀產品、解決方案等推廣給印度民眾，展覽期間也安排「一對一採購洽談會」，媒合我參展業者與當地買主，創造商機。

外貿協會指出，由於供應鏈移轉效應發酵，在臺灣對外出口衰退的局勢中，2023年1至8月出口至印度卻逆勢成長，相較於去（2022）年同期成長逾13%，為我對外出口第13大目的地，建議臺灣企業可藉由形象展等各項拓銷活動，前進印度市場搶抓商機。