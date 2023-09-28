台南大飯店送上一甲子祝福 婚宴喚起三代人幸福回憶

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您知道台南辦過最多代人婚禮的飯店是哪家嗎？在地經營近一甲子的台南大飯店，除了是許多台南人心中的兒時記憶，更是陪伴每代人走過人生重要時刻的金字招牌，除了有專業的婚禮企劃為新人承包所有婚禮細節，更有頂尖廚師團隊精心打造豪華美饌，讓您專心步上紅毯，成就完美婚禮！

台南大飯店自開幕起，見證過無數新人的愛情昇華。專業的企劃團隊，為婚禮打造出滿分細節；溫馨雅緻的環境，讓每位賓客都感受到舒適自在的氛圍；頂尖的廚師團隊，以道地的台南手藝，製作出多元且豪華的料理。讓每位賓客見證一場完美婚禮之餘，還能讓賓客享受頂級的台南味。

現在下定達指定桌數，更享有多重優惠：蜜月囍房、免費試菜、桌上禮、Candy Bar、二進禮、囍藍、新人餐前點心等，讓您可以舒心期待，成為最美的新娘、最帥的新郎的這一天。

台南大飯店婚宴專案，中式桌宴13,990元/桌起，指定日期還享第2桌5折起之優惠，西式婚宴可選擇百匯自助餐或歐式自助餐，每人1,500元。以上價格皆須加10%服務費。現在來店洽詢就贈百年好合精美紅包袋；洽詢7日內下訂，還贈送歐式自助餐餐券！

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