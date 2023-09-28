享沐時光歡慶三週年 邀您蒞臨同享歡樂

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於2020年10月8日開幕的享沐時光莊園渡假酒店，為感謝一路走來陪伴的旅人朋友們，特地選在開幕三週年慶這天，於今（2023）年10月8日下午2點至晚上8點，在園區的戶外千坪草坪舉辦一連串週年慶活動，讓大家一同來「享沐時光」同享歡樂。

開幕三週年慶活動，將邀請苗栗在地的勝興365-青年創業基地團隊總共多達36攤文創市集，每個市集攤位的販售均展現出不同形式類型的品項，提供職人精神的文創產品、手作小物甜點與有機友善產品等供賓客挑選。

同時也邀請苗栗縣吉祥物「貓裏喵」蒞臨現場，知名樂團表演、魔術表演與音樂高空煙火秀，就是要讓大朋友、小朋友們都能享受週年慶活動帶來的不同感受與輕鬆愉快的氛圍。

「享沐時光」行銷公關部郭仲紋經理表示，此次週年慶活動，是「享沐時光」滿三年來第一次舉辦的對外大型週年慶活動，出發點是把滿三週年歡慶的喜悅分享給大家，同時邀請苑裡、通霄、大甲、后里、三義等附近地區的居民來「享沐時光」一日遊。

也許，住在附近的人反而比外縣市的人較少蒞臨「享沐時光」，剛好趁這次週年慶活動，可以來逛市集、聽音樂與看煙火等一連串活動，藉由此次機會蒞臨參觀，並把自己眼裡的「享沐時光」宣傳給親朋好友們。

「享沐時光」邀請全台灣各地的好朋友們前來參加一連串的週年慶活動。逛市集、聽音樂、看表演的同時，也能與苗栗縣吉祥物「貓裏喵」互動，晚上8點準點施放音樂高空煙火秀，讓來賓一起度過一個難忘的連假！