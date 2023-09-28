美債息回升 道瓊收黑 輝達彈1.3％

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美國聯邦政府關門大限逼近，但參眾兩院意見不同調，停擺危機持續升溫，加上美國8月耐久財訂單優於預期，美債殖利率先跌後漲，華爾街股市27日開高，道瓊工業指數開盤近一小時便抹去逾110點的漲幅，率先轉跌，午盤時段全線轉跌，那斯達克指數一度失守13,000點整數位，尾盤時段美股跌幅顯著收窄，標普500指數和那指重新轉漲。

道瓊工業指數下挫68.61點，跌幅0.20％，收在33,550.27點；標準普爾500指數上揚0.98點，跌幅0.02％，收在4,274.51點；那斯達克綜合指數上漲29.24點，跌幅0.22％，收在13,092.85點；費城半導體指數揚升31.79點或0.95％，收3,361.41點。

數據方面，美國商務部27日公布數據，8月耐久財訂單月率初值攀升0.2％，優於預期的萎縮0.5％，主要歸功於國防飛機和機械訂單成長，並顯示出在經濟前景不確定的時期，投資仍具有韌性。

經濟數據強勁推動美債殖利率在美股盤中止跌轉漲，2年期美債殖利率全日維持漲勢，最高上行8個基點，上逼5.16％，進一步接近上周創下的2006年以來最高；10年期美債殖利率則從當日低點反彈逾15個基點，上逼4.65％，為2007年10月17日以來首次上破4.60％關口。

政經方面，今年FOMC票委、明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周三受訪時指出，目前有充分證據表明經濟依舊強勁，無法確定聯準會是否已結束升息周期，他對未來再升息一次以上抱持開放態度，但也談及「手下留情」的可能性，即美國聯邦政府停擺等風險衝擊到經濟。對於明年的前景，他預測基本上維持利率在高位不變。

美國聯邦政府停擺危機步步逼近，但參眾兩院對於臨時開支法案意見相左。參議院在26日開始辯論一項為政府提供資金至11月17日的法案，使停擺可能性稍減，但眾議院議長麥卡錫直言，不會允許眾議院表決參議院提出的臨時開支立法草案，而參議院共和黨領袖麥康奈爾則表示，眾議院應批准草案，其後才繼續討論政府開支立法問題。

高盛指出，最近幾個月以來，聯邦政府停擺的可能性一直存在，現在停擺的可能性已上升至90％。

個股方面，早前傳出輝達AI晶片遭微軟砍單，一度引發輝達股價下挫，微軟技術主管史考特（Kevin Scott）27日使出，自去年底OpenAI推出生成式人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT後，市場對於GPU的需求量便一直維持於高位，需求遠遠超過了整個生態系統可以生產的GPU供應量，不過史考特強調，「情況每周都在好轉，目前的好消息多於壞消息」。輝達周三走揚5.57美元，漲幅1.33％，收在424.68美元。

另美光於27日美股盤後公布上季財報，營收萎縮40％至40.1億美元，略優於預期的39.3億美元，調整後每股虧損1.07美元，亦優於預期的虧損1.18美元，但本季財測悲觀，預估每股虧損將達1.14美元，高於分析師預估的虧損96 美分。悲觀指引使美光盤後股價跳水，截至本篇截稿前，盤後下挫3.90％。

大型科技股27日漲跌互見，Google揚升2.01美元，漲幅1.55％，收在131.46美元；微軟上漲0.65美元，漲幅0.21％，收報312.79美元；而蘋果則挫跌1.53美元，跌幅0.89％，收報170.43美元；Meta 收黑1.22美元，跌幅0.41％，收報297.74美元。

台股ADR方面，台積電ADR攀升1.15美元，漲幅1.36％，收在85.44美元；日月光ADR收紅0.11美元，漲幅1.51％，以7.38美元作收。