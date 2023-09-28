UAW勞資談判僵持 傳周五擴大罷工

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美國汽車工人聯合會（UAW）與底特律三大車廠的談判依舊僵持，路透社27日援引消息人士報導，如果談判未見進展，UAW計劃於本周五升級罷工行動。

UAW於本月15日針對福特（Ford）、通用（GM）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）同時展開罷工，選擇三間車廠旗下各一家的組裝廠展開行動，三家工廠占北美汽車產量的9％，約有13,000名汽車工人參與罷工。由於協商遲遲未果，UAW於上周五擴大罷工行動，通用汽車與斯泰蘭蒂斯旗下38家配件分銷中心約5,600名汽車工人也加入罷工行列，目前參與的員工數來到18,300人。

UAW主席費恩（Shawn Fain）將於美東時間周五上午10時發表視訊談話，一名知情人士稱，更多工廠可能會在當日中午12時啟動罷工。

UAW表示，福特的談判代表在達成協議方面取得了最大的進展，不過福特則指出，雙方在關鍵議題上仍有巨大分歧

據悉，UAW下一個潛在目標是生產大型皮卡和SUV的工廠，分析師估計，三間車廠所生產的大型皮卡每輛可帶來15,000美元的收入，因此若暫停生產，將會導致車廠面臨數十億美元的損失。

美國汽車業大罷工的連鎖反應正逐漸顯現，巴西鋼鐵企業Gerdau SA便是一例， 該公司於27日宣布，由於UAW持續罷工料將影響汽車零件生產商的需求，下個月起將減少在美國生產特殊鋼。Gerdau SA預估，美國汽車業的勞資爭端勢必將影響汽車零件所需的特殊鋼，對於鋼材的需求將產生骨牌效應。