2023 亞太傑出企業獎表彰台灣產業領袖

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2023 亞太傑出企業獎-台灣站日前在台北舉辦，以“掌握先機，攜手共贏”為主題，旨在表彰在區域經濟復甦中掌握商機，在業務發展表現出色和堅韌不拔 ，同時不忘善盡社會責任的商業領袖和企業。

亞洲企業商會成立於2007年，該會致力成為驅動永續經濟進步及社會發展的引擎，目前該會所舉辦的活動己遍佈全球22國，除持續與各國政府，非營利組織及其他單位，共同宣導企業競爭力及永續發展，也透過獎項、企業合作、國際論壇、認證等等擴大影響力。

亞洲企業商會主席馮鎮安博士表示，台灣2023年第2季經濟成長率來到1.45％，證明疫情之後，台灣經濟更加茁壯，現在正是台灣企業掌握創新的最佳良機，台灣在技術，製造，研發的強項，亦將成為台灣在全球持續領先的最佳後盾。

2023 亞太傑出企業獎-台灣站由經濟部中小企業處處長何晉滄先生、亞洲企業商會主席馮鎮安博士、中華民國無任所大使及亞洲企業商會顧問簡又新大使、馬來西亞友誼及貿易中心首席代表Aznifah Isnariah Abdul Ghani、亞洲企業商會副主席吳恩明先生以及KPMG台灣副執行長施威銘先生主持開幕儀式。

亞洲企業商會說明，今年所有獲獎者都是由知名評審組成的評審團，透過嚴格的評估流程，從 150 多名提名者中選出的，涵蓋四個類別：卓越企業領袖獎、企業躍進獎、優異勵志品牌獎、以及卓越企業管理獎。自2007年以來，該獎項已遍佈亞洲16個國家/市場，歷屆獲獎者包括來自台灣的徐旭東、香港的呂耀東和何猷龍、越南TTC的Dang Van Thanh、泰國的Somphote Ahunai、馬來西亞Cuckoo的許健川、印尼的Hary Tanoesoedibjo和Mochtar Riady、印度的 Adi Godrej 和菲律賓的 Dennis Anthony Uy。

卓越企業領袖獎的獲獎者包括佳世達科技股份有限公司董事長陳其宏和閎康科技股份有限公司總經理謝詠芬博士，他們卓越的領導力不僅在各自的領域取得了非凡的成功，也對台灣的經濟發展和繁榮也做出了巨大貢獻。

企業躍進獎的得獎企業包括福壽實業股份有限公司；優異勵志品牌獎的得獎企業包括中國人壽保險股份有限公司以及冠德建設股份有限公司；宏致電子股份有限公司以及藥華醫藥股份有限公司則為卓越企業管理獎的得獎企業。

2023亞太傑出企業獎的支持夥伴為台灣永續能源研究基金會，KPMG安侯建業為官方認證夥伴，美通社為官方新聞稿發佈夥伴，工商時報、dailywire.asia以及SME雜誌為媒體夥伴。