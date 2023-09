期交所第九屆鑽石獎頒獎 表揚卓越機構

臺灣期貨交易所於27日假台灣金融研訓院菁業堂舉辦「第九屆期貨鑽石獎頒獎典禮」,金管會邱副主委淑貞、證期局黃副局長厚銘及期貨、證券、壽險等公會理事長蒞臨頒獎典禮,現場包括各得獎機構代表在內,近百位貴賓熱情參與一年一度期貨市場盛會。

第九屆期貨鑽石獎頒獎典禮由金管會邱副主委、證期局黃副局長、期貨公會陳理事長、證券公會陳理事長及期交所吳董事長擔任頒獎人,共計33家機構獲獎,其中,包含對推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校。

頒發獎項包含交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎、造市績效鑽石獎、期貨市場貢獻鑽石獎,以及首度頒發之店頭集中結算量鑽石獎、店頭集中結算創建貢獻鑽石獎、店頭集中結算貢獻鑽石獎,共計頒發43個獎座。

邱副主委致詞時表示,本獎項受到金融業的重視,金管會非常高興見證此光榮時刻,金管會對大家的支持,也會像鑽石一樣堅定無比,永恆不變。臺灣期貨市場的第一個25年,期交所逐步由本地交易所發展成區域、乃至於國際知名交易所,主要係因商品研發多樣化、資訊專業及國際合作,加上全體金融業者的參與及支持,讓國內期貨市場得以壯大。

本屆鑽石獎有兩個創新獎項,第一個是大專院校推廣期貨教育獎,協助莘莘學子建立正確期貨交易觀念,第二個是店頭衍生性金融商品集中結算獎,此業務最重要的參與者為銀行業,讓交割結算風險有效降低,有助推動安全、效率、公平的金融交易市場。

邱副主委引用愛因斯坦名言「Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.」,人生就像騎單車,要保持平衡,就必須一直前進,期許所有金融業者因應各種挑戰,繼續前進。

吳董事長致詞時表示,感謝主管機關大力支持期交所,期貨鑽石獎自104年首次舉辦以來,今年已邁入第九屆,期貨鑽石獎設立的目的係為鼓勵期貨市場參與者善用國內期貨與選擇權商品進行避險增益、穩定投資組合績效,提升法人機構的參與。

在主管機關指導及全體期貨業界努力下,今年臺灣期貨市場走過了第一個25年,期交所推出企業識別標誌「TAIFEX Cares」,將會持續關心期貨市場所有參與者,並擴增期貨市場的廣度及深度,期盼各界的積極參與,強化對衍生性商品運用,穩定投資組合績效,共同推動臺灣期貨市場成長。