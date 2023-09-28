桃園百貨周年慶開跑 祭促銷併業績

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百貨公司周年慶陸續開跑，新光三越桃園站前店周年慶將於10月5日登場，由於過去三年因疫情衝擊，今年迎來一波疫後消費爆發，新光三越桃園站前店指出，今以以來，包括戶外用品、運動品牌都較過去大幅成長，看好消費市場回溫，預期今年周年慶業績會有爆發成長。

新光三越桃園站前店指出，過去三年由於疫情影響，桃園又位於國門首當其衝，商場業績普遍衰退，不過今年以來內需回溫，以桃園商場來看，無論購物中心、百貨公司或outlet，業績都有明顯回升。

迎戰一年一度的百貨周年慶，今年新光三越桃園站前店化身桃園潮流新據點，引進多家新品牌，包括保養品品牌DIOR、SKII、L’OCCITANE、The body shop，以及輕奢珠寶品牌 點睛品、鎮金店、銀座白石以全新風貌改裝新開幕，也一次引進三大香氛品牌，均為桃園站前商圈獨家，包括Jo Malone London、10／10 APOTHECARY、Sabon等。

此次新光三越桃園站前店周年慶推出化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點等，更首度納入海外觀光客，觀光客只要憑護照即可申辦遊客貴賓卡，同享周年慶化妝品、全館滿仟送仟點回饋活動，並將會員點數skm points擴大規模，可以折抵消費、扣點兌換市價81折起的Dyson六大家電，參加包括iphone 15、福容大飯店淡水魚人碼頭海景套房住宿券、斑比跳跳頂級露營車住宿券、郵艇包船獨享券、法國巴黎來回機票抽獎等。