白易弘｜節前觀望濃 留意汽車零組件與重電兩族群

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節前觀望濃，留意汽車零組件與重電兩族群

27日加權指數上漲 34.29 點(+0.21%) 收 16,310.36 點 成交金額 2,148.59 億元

加權指數週三(27日)盤面屬"沒有主流族群"，僅零星族群擁題材收在平盤之上，AI族群技嘉(2376)、奇鋐(3017)與廣達(2382)等預期九月營收將持續受惠AI伺服器出貨成長皆收在平盤之上。

從日K圖形來看，加權指數日K收量縮小紅棒短線止穩，收盤未能站回半年線，日K圖形將呈兩段式回測到年線。

選股方向，汽車零組件族群與重電族群：

東陽(1319)：

東陽8月自結合併稅前淨利4.27億元，年增57%，創歷史單月新高，前8月自結累計合併稅前淨利為23.54億元，年增29%，累計稅前 EPS 3.92元，年增23%，同創史上同期最高。第4季秋冬傳統旺季到來，全球汽車碰撞零件需求增加，預估營收有望進一步成長。

大亞(1609)：

大亞旗下志光能源2022年得標經濟部能源局光儲合一23.3MW標案，日前宣布完成10億元聯合授信案，預計10月完工，為全台第一個、也是單一最大光儲案場。本業部份，繼第二季取得24億6,522萬元的台電345kV交連PE電纜標案後，9月再次得標台電161kV電纜標案，決標金額12億6,558萬元。兩案履約時間均為一年，可望為今、明年營運增添動能。

今(28)日觀盤重點：

1.台積電是否持續回穩。

2.前低16,202是否持續能守住。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。