郭明錤：半導體產業觸底時間或延後

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天風國際知名分析師郭明錤27日發文預估，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）可能顯著下修明年極紫外光（EUV）設備的出貨預測，並也提醒，必須密切觀察半導體產業的觸底時間是否延後。

郭明錤周三發布最新文章指出，艾司摩爾可能將明年EUV設備的出貨預測下修約20％至30％，主因來自於蘋果、高通、三星、英特爾等公司相關產品需求低於預期。

他就各公司的狀況解釋到，目前居家工作的需求降低，加上蘋果在晶片和Mini-LED顯示技術方面的新產品特性對使用者吸引力逐漸下滑，使MacBook出貨量在2023年顯著衰退約30％至1,700萬部，iPad出貨量也萎縮22％至4,800萬部。展望2024年，MacBook與iPad依舊欠缺成長驅動，因此蘋果2024年的3奈米晶片需求料將低於預期。

另外，由於華為將停止採購高通晶片，加上三星提升了Exynos 2400晶片的滲透率，高通明年的3奈米晶片需求預計也會低於預期。郭明錤預估，三星的3GAP＋與英特爾的20A產品需求也比預期的更弱，三星、美光、SK海力士最快在2025年至2027年間才會有記憶體擴產計畫。

艾斯摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）早前曾表示，從部分終端市場的報告中可以看出，雖然一些市場即將觸底反彈，但這也表示公司的客戶目前仍處於高庫存的階段，在EUV業務方面有看到部分客戶的需求節奏發生變化，主要是由於他們的晶圓廠尚未準備充分，並且擔憂市場下行周期的持續時間更長。

郭明錤在文章中表示，目前市場的共識為半導體產業在今年下半年觸底，但他認為，目前仍要密切觀察，觸底時間會否延後至明年上半年或明年第二季。