《盤前掃瞄-國外消息》美股漲跌不一；Fed官員：美經濟6成機率軟著陸

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【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.10年期美債殖利率攀上2007年以來高點，原油期貨價格奔逾一年新高，即將面臨政府關門危機，美股主指收盤漲跌不一。道瓊指數跌68.61點，跌幅0.22%，報13092.85點；標普500指數漲0.98點，漲幅0.02%，報4274.51點；那指漲29.24點，漲幅0.22%，報13,092.85點。

2.Fed官員：美經濟6成機率軟著陸。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）指出，聯準會（Fed）「大幅」升息遏阻通膨的機率達40％，不過美國經濟有6成的機率可以實現「軟著陸」。

3.拜登搶勞工票 表態挺UAW。將於2024年舉行的美國總統大選，勞工選票極為重要。總統拜登26日搶先於勁敵川普前一天，到密西根探視正在罷工的汽車工人，並前所未見地公開表態力挺發動這次大罷工的美國汽車工人工會（UAW），顯示罷工尚未結束，選戰卻提前開打。

4.FTC組團控壟斷 亞馬遜嚇跌。美國政府打壓科技巨頭再出擊，這回由聯邦貿易委員會（FTC）聯手17州控告亞馬遜憑市占優勢，強迫第三方賣家使用亞馬遜物流及廣告服務，藉此排擠對手。若FTC勝訴可能請求法院下令分拆亞馬遜事業，導致亞馬遜股價跳水重挫。

5.OpenAI賣股補血 市值上看900億美元。外媒引述消息報導，AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI為了支撐AI模型訓練的龐大開銷，近日打算開放員工售股募資，估計本次募資將使預估市值來到800億～900億美元範圍，與年初相比足足增加2倍。