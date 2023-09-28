身份證有這10字 六福萬怡牛排、松葉蟹吃到飽全桌最低74折起

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搶雙十連假餐飲商機，台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳將於10月1日至10日推出「姓名地址對對碰」活動，凡六人（內）於午餐、晚餐餐期至敘日用餐，其中一位身分證姓名或地址內含「六（6）、福、萬、怡、敘、日、歡、慶、雙、十（10）」其中一字或諧音字，即可享全桌優惠最低74折起暢享敘日自助百匯，包含爐烤美國肋眼牛排、清蒸松葉蟹與柏克金鮮釀生啤無限暢飲。

「敘日」全日餐廳亦於10月5日推出全新一季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」、僅用簡單海鹽調味，油脂奔放肉質細膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚適合冬季品味的「韓式牛肉乳酪部隊鍋」、濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」等，此外秋冬必吃的肥美海鮮，亦同步推出「板煎天使紅蝦、清蒸松葉蟹」及假日暢吃的生食級干貝與生蠔。

延續熱烈好評的位上「清蒸松葉蟹」，10月將持續供應至10月31日，並於假日提供餐檯無限暢吃，嚴選北海道進口松葉蟹，僅使用蒸烤箱清蒸30分鐘左右至肉質熟透，保留原始海水與螃蟹的鮮美滋味，本季再獨家合作軒尼詩雲霧之灣白酒與台階酒廠典藏紅酒暢飲優惠，暢飲優惠售價599元起，其中以清爽水果香氣為亮點的白酒「雲霧之灣白蘇維濃白酒」搭配海鮮，絕對是最對味的一大享受。以上優惠均收原餐費一成服務費，並限大人適用，孩童無法列入人數計算。

【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】