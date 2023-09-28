0928群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.經濟數據9/28第二季GDP成長率最終值、首次申請失業救濟金人數9/29核心PCE

2.MinneapolisFEDNeelKashkari表示美國政府關門或汽車工人長期罷工可能會拖累經濟，那就意味著FED不必升息來緩解物價上漲。FED未來應對通膨的兩種可能情境，一種是「軟著陸」，FED可能會再升息一次然後按兵不動靜待通膨降溫；另一種40%機率的可能是通膨更加根深蒂固，因此需要不止1次升息才能控制。

3.如果與勞方的談判沒有取得重大進展，美國汽車工人聯合會(UAW)計畫9/29擴大在底特律傳統車企的罷工。UAW主席ShawnFain將在當地時間9月29日上午10點發表聲明，擴大罷工的最後期限將是當天中午。

4.美國政府關門？

5.歐洲中國恆大可能倒閉加劇了中國房地產業的，中國經濟疲弱衝擊消費者情緒奢侈品類股持續下跌！

6.美國

(1)債券殖利率持續影響科技股(美國政府關門？油價上漲？經濟強勢利率預期改變)

(2)拜登在與顧問的會議上讚賞AI產業前景，相關個股收復9/27盤中失土！

美股盤後Micron盤後公布財報技預計本季虧損比預期持續惡化低於市場預期。盤後跌％。美光預計第1財季EPS-1.14美元，市場預期-0.96美元。CEO稱中國營收大幅下滑，是「重大逆風」。

7.中國

(1)美國財政部外國資產控制辦公室OFAC9/27日宣布將中國更多實體及自然人加入特別認定國民(SDN)名單，指其支持伊朗攻擊無人機項目。

(2)中國恆大董事會主席許家印已處於處於警方監視居住中。在中國警方這種行動並非正式逮捕，也不代表許家印會被起訴。根據中國刑事訴訟法，此舉意味著未經批准，許家印不能離開住所、會見或與他人通信。根據該法，他的護照和身份證必須交給執行機關保存，但監視居住最長不得超過六個月。

8.美國創新低，加權指數未破前低，OTC距前低還有不小的差距？AI在指數大跌中抗跌！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。