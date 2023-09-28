AI族群重獲關愛眼神 台股早盤開高走揚 搶攻16,400點整數關卡

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台股28日早盤上演反彈行情，指數開高走揚，盤中高點來到16,406點，指數暫報16,386點，上漲76點。在個股表現部分，權王台積電（2330）股價上漲2元，來到524元，多方資金重返AI供應鏈，機殼廠迎廣（6117）、晟銘電（3013）盤中漲逾半根停板、廣達（2382）上漲近5％。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌68點，或0.20％，收在33,550點；標普500指數上漲1點，或0.02％，收在4,274點；Nasdaq指數上漲29點，或0.22％，收在13,092點；費半指數上漲31點，或0.95％，收在3,361點。

由於美國人口普查局公布8月耐久財訂單月增0.2％、顯著優於預期衰退0.5％，顯示企業投資持續穩健。而且FED明尼阿波利斯分行主席Kashkari重申，對未來升息超過1次抱持開放態度，且預期2024年將維持利率水準不變。

再加上儘管參議院通過政府臨時支出法案，但眾議院多數黨領袖麥卡錫表示，將不允許眾議院表決該法案。政策緊縮與政府關門的不確定性未除，推升10年期美債殖利率站上4.6％大關、再創2007年以來新高，並壓抑整體股市呈現弱勢震盪，標普500指數收盤僅微幅上漲。

統一投顧指出，聯準會利率決策會議偏鷹，油價續創近期新高、美國汽車工會罷工持續，市場持續消化此次偏鷹派之聯準會決議，美元指數走強，美債殖利率居高不下，導致國際股市弱勢。

而台股適逢中秋長假，買盤觀望，加上投信季底結帳賣壓，指數持續測試16,200支撐。預料長假過後，隨著消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動，故操作上，建議保留持股彈性，可待指數重新站穩5日均線及半年線後伺機再加碼，布局消費性電子、記憶體、獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。