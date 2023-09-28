元太通過SBTi科學基礎減碳目標驗證

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元太宣布，公司已通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative，SBTi）溫室氣體的近程、遠程及淨零減量目標審查驗證， 將於2030年達成範疇一及範疇二溫室氣體排放較2021年減少80％，SBTi亦表彰元太科技的淨零目標為目前通過SBTi流程驗證中最具雄心的目標。

SBTi，由CDP、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact，UNGC）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI），及世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）共同發起，是全球第一個為企業設立淨零碳排（Net Zero）標準的減碳框架。SBTi主張「以科學為基礎的淨零排放行動」，協助企業或組織設定近期與長期的減碳目標，提供明確的減排途徑，設定碳排量目標的指引、標準、減碳建議，以符合《巴黎協定》的目標。

元太加入SBTi，承諾短期、長期及淨零碳排目標，並加入「1.5°C企業限溫目標」（Business Ambition for 1.5°C）。SBTi經過嚴謹審核程序，已宣佈元太的減碳目標通過其審查驗證：

淨零目標： 2040年達價值鏈溫室氣體淨零排放目標（Net Zero 2040）。

短期目標：2030年範疇一及範疇二溫室氣體排放較2021年基準年減少80％、 2030年範疇三溫室氣體排放較2021年基準年減少25％、再生能源由2021年0.21％提升至2030年100％再生能源使用。

長期目標：2040年範疇一、範疇二及範疇三溫室氣體排放較2021年基準年減少90％。