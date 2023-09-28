大古鑄鐵11周年慶，原型食物健康再＋1，限時優惠等您來享受

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中秋節即將來臨，許多民眾選擇趁著假期團聚烤肉，大魚大肉的同時，別忘了盡量選擇原型食物，使用健康、安全、無毒的鑄鐵食器，更能為慶祝團圓的加上一道安心保障、健康不卡油！推廣健康飲食觀念，台灣精品鑄鐵食器品牌——大古鑄鐵，更攜手洛桑預防醫學診所蔡佳純醫師，舉辦「預防醫學食療」講座，分享如何透過飲食輕鬆遠離自律神經失調！

許多人或許不知道，烤肉香味傳千里的秘密，其實就在於「梅納反應」。由於鑄鐵鍋保溫效果好、蓄熱能力佳的特性，冷冰冰的肉放上烤盤，鐵器的溫度也不會快速下降，穩定、持續的高溫可以在食材表面激發出誘人的香氣，用聞的就能垂涎三尺！

大古鑄鐵堅持不使用有害環境的化學塗層，透過獨家「陶瓷模脫蠟技術」打造細緻表面，出廠前均使用亞麻仁油開鍋，熱鍋冷油即可達到不沾效果，妥善保養可耐用百年，不必年年汰換鍋具、造成地球負擔。

此外，同樣堅持不使用化學塗層，鑄鐵壺內部不上塗層的大古鑄鐵壺，使用獨家二價鐵(Fe2+)處理技術，能在煮水過程中釋放人體較易吸收的鐵離子，喝水同時就能自然補鐵，實驗證實可幫助維護腸道益菌、提高心臟抗氧化酵素，在高脂飲食的狀況下，比起喝一般不鏽鋼壺煮的水，體重更不容易增加！不小心容易吃太多大魚大肉的中秋節，不妨搭配一壺健康鐵壺水，腸道環境更健康！

幫助外食族、新鮮人對抗壓力 預防醫學食療講座免費報名

現代人工作忙碌、外食居多，營養本就不易均衡，加上九月開學季新生入學，也有許多新鮮人步入社會，生活習慣變化大，難免產生焦慮不適應、睡眠品質不佳等問題，嚴重一點甚至可能影響生活品質。

為推廣健康生活及預防醫學觀念，大古鑄鐵攜手洛桑預防醫學診所蔡佳純醫師，將於10月、11月，分別在新竹、台中、高雄舉辦四場免費「預防醫學食療講座」，現場除了分享如何自我檢測日常飲食是否營養均衡、是否有自律神經失調隱憂外，也將示範一道滿滿地中海風情的鑄鐵鍋料理，邀請民眾透過原型食物簡單搭配，遠離自律神經失調風險。講座名額有限，報名請洽大古鑄鐵官網。

「食」全「時」美健康再+1 大古11周年慶享優惠

適逢大古鑄鐵11周年慶，大古鑄鐵也提出「食」全「時」美心主張，提醒消費者多吃原型食物（食全）、多喝水，自然就能時時保持健康好氣色（時美），同時推出多項無毒鑄鐵鍋、鑄鐵壺優惠，讓大古幫您的生活加把勁，健康再+1！

即日起至11月26日止，經典熱銷鑄鐵壺【富貴大麗 2.5L】搭配不敗經典款【樂炒鍋30cm】，限時優惠價18,890元（原價21,400元）；有著溫潤木把手，可煎炒可燉湯的【飛菲鍋25cm】，限時優惠價7,190元（原價8,000元）。

此外，曾在嘖嘖募資平台創下900多萬預購紀錄的【雙雙鍋22cm】，簡約雙層設計搭配可拆式把手，優惠價8,190元（原價9,100元）；挑戰市場最輕量的單柄小煎鍋【COCO鍋7cm】加上典雅耐看的小容量鑄鐵壺【如意0.9L】，組合優惠價9,290元（原價10,500元），好收納、不占空間，是小家庭、單獨在外租屋的上班族的首選！

詳細優惠內容，請洽大古鑄鐵官方網站：https://www.taku-art.com/，或0800-00-9485免費客服專線。