多方買盤卡位 台指期早盤大漲百點

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台指期28日早盤在中秋連假前夕吸引多方買盤卡位，指數開高31點，盤中漲勢擴大，高點來到16,434點，目前暫報16,431點，上漲120點，成交口數約2.63萬口。

國票投顧表示，Minneapolis Fed總裁Kashkari再次釋出「中性利率可能已經上升，不預期2024 年有降息可能」等鷹派說詞；另美國公布8月耐久財訂單較前月升溫且高於市場預期，引導美債殖利率曲線持續上行。另市場傳出美國參院兩黨已就短期支出權宜法案達成協議，以避免政府面臨關門危機，推動美股指數V轉上行。

第一金投顧表示，美股仍在修正階段，等待落底後可以期待10月的行情。目前在美元持續強勢之下，全球股市仍是弱勢格局。美國將在11月升息最後一次，最慢 11月後將有回升行情。

此外，PC／伺服器已經庫存去化完畢，記憶體也報價止跌反彈，而蘋果、手機概念正在進入旺季，近期資金面集中 在車用、PCB以及跌深的AI族群，靜待9月整理結束，10月行情來臨。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨上漲12點，盤中報價4,180點；國外指數部分，東證期貨下跌10.5點，來到2,356.5點；美國道瓊期貨下跌107點，指數暫報33,860點；美國那斯達克100期貨上漲8.75點，成交價4,328.75點。