中秋浪漫約會 桃味大廟 人生大市 市集活動登場

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今（112）年中秋連假，還再煩惱去哪裡遊玩嗎？桃園市政府經發局於桃園區新民街舉辦「桃味大廟。人生大市」市集活動，於9月29日、30日甜蜜登場！串聯站前商圈與博愛商圈，精選30家特色品牌攤商，民眾至市集消費集點即有機會獲得限量福袋，好禮送不完！現場另有精彩的街頭藝術秀、音樂饗宴以及造型氣球特技等表演活動，邀請市民朋友一起來場古色古香的浪漫約會。

「桃味大廟。人生大市」融合在地信仰中心-大廟景福宮，於桃園區新民街舉辦，開放時間為9月29日11:30-20:30、30日11:30-20:30，免費入場，邀請「在地美食」、「創意工藝」、「文青手創」主題特色30攤位，市集舉辦古著裝扮打卡換小禮物、古城走讀小旅行、消費集點兌換限量福袋等活動，福袋內容匯集在地特色商品及美食名產，限量2,000份，等你帶回家！現場還有心靈占卜攤位，按讚即可抽限量詩籤、兌換姻緣小物，邀請大家中秋連假遊訪桃園古城區，來人生大市結緣。

本次市集為桃園市政府經發局「來吧！桃園大方購-GO（購）商圈市集」系列活動，為了吸引更多年輕族群及親子客群走入商圈，這次「桃味大廟。人生大市」活動特別以古著作為裝扮主題，邀請桃園民眾持古風配件、著傳統服飾來逛市集，也特別設計互動裝置，民眾於打卡點拍照即可兌換小禮物，另外現場也邀請古著服飾攤商，讓大家盡情打扮，開心沉浸市集甜蜜氛圍！周圍另有許多桃園市星級友善店家，眾多友善類別標示於店家門口，民眾可至星級友善店家官網查詢店家名單，享受美好的逛購體驗。

桃園市政府為帶動桃園市消費商機，推出「桃園購物節」抽獎活動，自今年8月開始至11月底，凡於桃園市消費之發票，皆可登錄參加抽獎，同時串聯擁有客家文化之美的「2023世界客家博覽會」，獎項內容包含汽車、電動機車、iphone等，合作特約店家超過1,000家，總獎項金額超過千萬元！鼓勵全台民眾中秋連假至桃園市消費，期盼帶動商圈店家業績成長，相關活動細節會陸續公布在桃園市經發局「桃園購物節」活動官網上。更多活動訊息請上FB粉絲團「桃好您的心」（https://www.facebook.com/EDB.TYCG）查詢。「桃園市星級友善店家」詳細內容請上「桃園市星級友善店家」官網（https://friendlystore.lovetyn.tw/）查詢。