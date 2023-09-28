高人氣和食Buffet天母重磅登場

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饗賓餐旅旗下高人氣和食料理Buffet「旭集和食集錦」第四家分店台北天母店，9/26在天母正式開幕，全店498坪，共344個座位，開幕期間除推出時令劍筍及海味的限定料理，更有用餐後給予Google評分，就送旭集IP（達摩、招財貓）扭蛋活動。

旭集天母店是繼2019年創立後在台北的第二家分店，規劃為9大餐區，1餐區1名店設計概念，頂級食材美饌，集合呈現日本料理最完整的美食體驗， 涵蓋醬香軟嫰「烤鰻魚串」、「炭烤牛舌」、「海老春雨揚」、「鮑魚土瓶蒸」、「每日現流鮮魚生魚片」、各式「現握炙燒握壽司」及日式「和果子」、現做「秋栗焙茶銅鑼燒」等，都是旭集餐台上取餐率極高的超夯菜色，另外，開幕期間將特別推出時令盛產的劍筍特色料理，鹹香脆口「醬烤劍筍牛肉卷」、煙燻Q彈「黃金劍筍焙根卷」以及海味十足「海膽明太子焗海鮮」、外酥內軟「香炸酪梨甜蝦」等海陸限定料理。

旭集天母店以日本大正時期的經典幾何線條、彩繪玻璃勾畫出來的細緻浪漫，呈現西風東漸的美好年代，再結合日本九大經典工藝，讓消費者透過每一扇窗景可瞥見庭園四季風光，9/26至10/1共6天，民眾前往用餐後給予Google 評分，並向服務人員出示評分完成畫面，即贈送旭集IP（達摩、招財貓）扭蛋乙顆(造型隨機)送完為止。