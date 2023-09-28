國泰證券攜手期貨為偏鄉孩童打造「金融理財」、「反詐騙」課程

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國泰證券與國泰期貨為響應聯合國SDGs永續理念及主管機關金融知識普及推動計畫，執行偏鄉金融教育系列活動，繼2023上半年號召企業志工至苗栗南庄鄉與高齡族群分享金融知識，下半年更走進偏鄉，再度前往苗栗南庄鄉「蓬萊國小」，替數十名學童進行金融理財與反詐騙教育課程，並捐贈理財相關兒童書籍，協助孩童建立正確金融理財觀念，將普惠金融深入全台每個角落。

此次活動國泰證券以深入淺出講課方式傳達「基本金融理財」及「反詐騙」兩大主題，而課程本身更具備三大特色，包括利用生活中消費案例來建立孩童基礎金錢觀念、如何預防詐騙等，引導學童了解「家庭資源管理與消費決策」能力，其次更透過不同例子來講解股票、期貨基本概念，最後以有獎徵答的互動形式，來加深孩童金融相關知識的認知。

由於近年來詐騙案件層出不窮，因此「反詐騙」成為此次課程重要主軸，根據內政部警政署統計，2023年1-5月詐欺案件發生數超過1萬3千多件，較去年同期增加21.29%，其中以「投資詐欺」增加37.62%最多，顯示國人目前對於反詐騙意識仍有增強空間，而偏鄉地區卻往往因地域性與資源缺乏而產生數位金融落差。國泰證券為守護其金融知識的權利，針對偏鄉高齡族群與孩童進行「反詐騙金融知識教育」，以強化相關認知能力、了解現行詐騙態樣，孩童課程後也有感反饋，「原來詐騙方式這麼多樣化」、「以後會提醒家人要更小心來歷不明的投資簡訊」，透過這堂課使孩童了解當遭遇金融詐騙時，該如何辨識真偽並阻止案件發生。

國泰證券總經理周冠成表示：「一直以來，我們不斷思考著券商如何發揮應有的社會責任，將普惠金融、公平待客的初衷，透過金融教育落實到社會每個角落；國泰證券不僅提供大眾便利投資管道，更積極推廣金融素養，未來也將持續帶領同仁朝向社會共好、共榮的目標邁進。」未來，國泰證券將持續致力於各項永續行動，建立各族群金融理財教育素養，將普惠金融創新普及至社會每個角落，展現「永續國泰，與鄰常在」決心，攜手社會共創美好未來。