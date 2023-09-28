越南旅遊正夯！會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部 打造完美度假體驗

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越南旅遊真夯！交通部觀光局統計，2023上半年度「越南」是國人出國目的地第四名，加上越南政府近日開放電子簽證，台灣旅客可省下許多簽證費，也讓更多旅客躍躍欲試。

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部 （Hoiana Resort & Golf）位於越南中部沿海地區，距離峴港國際機場僅45分鐘車程，是越南首屈一指的奢華綜合度假勝地，鄰近會安古鎮、美山聖地等兩處聯合國教科文組織世界遺產。這裡匯集了4間豪華酒店、奢華住宿體驗、超過12種類環球美食、絕美無邊際泳池讓人流連忘返、豐富休閒娛樂、4公里私人白沙灘，還有一座亞洲唯一世界百強的高爾夫球場，提供旅客最完美假期體驗。

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部，擁有4間豪華酒店，包含今年4月開幕的會安南岸新世界海灘度假酒店（New World Hoiana Beach Resort）、會安南岸套房酒店（Hoiana Hotel & Suites）、 會安南岸新世界酒店（New World Hoiana Hotel），以及會安南岸酒店式公寓（Hoiana Residences）等，超過1,000間豪華客房、套房滿足不同需求的旅客。

最新開幕的會安南岸新世界海灘度假酒店，在床上就能欣賞4公里夢幻海岸線，共330間客房與套房，6種房型包含高級海景房、豪華海景房、至尊海景房、特級豪華海景房、豪華全海景套房，及擁有180度壯麗海景的至尊全海景套房等。

全度假區內提供超過10間餐廳、咖啡館和酒吧，其中『Cove餐廳及酒吧』毗鄰泳池畔，主廚將在地海鮮透過燒烤烹調，讓賓客食指大動；『好越』餐廳打造沈浸式氛圍，呈現橫跨越南北、中、南正宗越式餐點，此外還有韓、中、日式及素食等主題餐廳，要寵壞賓客的味蕾！

不論親子、情侶或商務都能滿意的頂級休閒活動天堂會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部擁有一座獲獎無數、備受各界肯定的會安南岸高爾夫球俱樂部（Hoiana Shores Golf Club），於亞洲百強高爾夫球場排行第15名，更是全亞洲唯一入選世界100強的高爾夫球場，由傳奇建築師Robert Trent Jones Jr.設計，具18洞錦標賽球場、標準桿71 桿和超過7,000碼的規模，是越南和東南亞最傑出和卓越的高爾夫球場之一。

會安南岸高爾夫球俱樂部，於亞洲百強高爾夫球場排行第15名，更是全亞洲唯一入選世界100強的高爾夫球場，由傳奇建築師Robert Trent Jones Jr.設計，具18洞錦標賽球場、標準桿71 桿和超過7,000碼的規模。圖/會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部提供

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部提供各項豐富休閒活動，包括在4公里純淨原始的白沙灘上進行水上運動、在無邊際泳池享用雞尾酒，也設有親子專屬設施，包含專屬泳池，集教育、手做與娛樂於一身的「PLAY兒童樂園」，也能到SPA水療中心享受芳香療法恢復元氣。

此外，也為賓客量身打造越南當地特色體驗活動，包括乘坐有趣的椰子船，跟著主廚學習傳統越南烹飪DIY道地美味，或是前往車程僅15分鐘的聯合國教科文組織世界遺產會安古鎮等，滿足所有年齡層賓客所需。「會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部 Hoiana Resort & Golf」官方網站：https://www.hoiana.com/