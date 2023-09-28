2023 TERRY FOX RUN 國際公益路跑10月登場 TCS攜手CTOT推動公益支持癌症研究

經過四年的等待，全球最受期待的公益路跑活動 「TERRY FOX RUN 國際公益路跑」即將於10月14日登場！今年的TERRY FOX RUN由TCS探索未來國際實驗教育機構攜手加拿大辦事處(CTOT)、台灣加拿大商會(CCCT)與國立臺灣師範大學再次將此盛會帶來台灣，這次公益馬拉松的募款所得將全部捐給台灣大學癌症研究中心及台灣癌症基金會，目的是追尋治癒癌症的夢想，支持癌症醫學研究，並實現一個沒有癌症的世界！

TERRY FOX RUN 是全球最受期待的公益路跑活動之一，其目的在於紀念加拿大傳奇慈善跑者 Terry Fox 的精神，Terry希望藉由本身抗癌的經歷，激勵全球對抗癌症的意識，並推動了更多癌症研究的發展，於1980年4月以單腳義肢開始了橫跨加拿大的馬拉松式路跑，在短短的四個多月中，Terry Fox跑了5,373公里，於同年9月1日，因癌症的擴散，Terry必須終止橫跨的計畫，但他的舉動引起的人們的注意而開始了全國乃至全球性的運動。結至2020年，TERRY FOX RUN 一共為了癌症研究募得了超過8.5億加幣。

TCS 校長 Grant Sundal表示，Terry Fox 對加拿大社會的意義非常深遠，他被認為是永恒的加拿大英雄，影響力超越了國界，甚至在數十年後仍仍然持續存在，並鼓舞著人們不斷為更美好的世界而努力。Terry Fox的故事提醒人們重視慈善、奮鬥、希望和共同努力，並且在面對困難時保持堅持不懈的精神。

Grant更指出，Terry Fox以他的馬拉松希望運動成為慈善事業的象徵，不僅在加拿大籌款，更在海外以舉辦超過9000場次的慈善路跑，募得用於癌症研究，使人們更加關注癌症的治療和研究。因此也希望在林口能夠發起這樣的慈善活動，不僅鼓勵人們參加體育運動，提高身體健康意識，也讓社區民眾開始關注癌症問題，了解癌症其實並沒有想像中可怕，可以盡上自己一份心力，為癌症研究貢獻自己的心力!

2023 TERRY FOX RUN 將於 10月14日在新北市林口的國立臺灣師範大學林口校區舉行這場活動不僅免費參加，還將贈送 TERRY FOX 紀念毛巾！

報名活動網址：https://www.tcs-experimental.tw/terry-fox?lang=zh

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